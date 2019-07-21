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واشنطن الوكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه سمح لـ صديقه السيناتور الجمهوري راند بول بالتفاوض مع إيران بهدف تهدئة حدة التوتر في الخليج، مشيرا الى استعداده تكليف وسطاء آخرين بالاتصال بطهران.

وقال ترامب في تصريحات صحافية بالبيت الأبيض راند صديقي وقد سألني عما إذا كان باستطاعته الانخراط (في مفاوضات مع إيران) وأجبت بنعم وأضاف إذا طلب مني أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ الانخراط في ذلك ربما سأقول أيضا نعم، وذلك استنادا إلى شخصياتهم. وتابع لدي كثير من الأشخاص ينخرطون في هذه المسألة، وستعمل إيران بشكل جيد للغاية. من جهته قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: إن ترامب مستعد لعقد اجتماعات مع إيران بدون شروط مسبقة. وأضاف بومبيو، المتواجد في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، أننا نريد أن يأتي الإيرانيون لطاولة المفاوضات.

وجاءت تصريحات بومبيو بعد ان اعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن واشنطن رفضت عرضا من وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للتفاوض وإن أميركا لا ترى جدية بأي عرض للتفاوض مع ظريف لأنه ليس له سلطات لصنع القرار. وقال مسؤول اخر في إدارة ترامب إنه على إيران البدء فورًا في إنهاء تخصيب اليورانيوم، ومحاولة صنع قرار للتفاوض على اتفاق يضع حدًا لطموحات طهران النووية، مقابل رفع العقوبات الأميركية.