الأولى

الجزائر- الوكالات: ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس أن قوات خفر السواحل الإيرانية أجبرت ناقلة النفط «مسدار» المملوكة لشركة «سوناطراك» الجزائرية على التوجه مساء الجمعة نحو المياه الإقليمية الإيرانية.

وقالت الوكالة إن الناقلة التي تصل سعتها لـ 2 مليون برميل كانت متجهة إلى مصفاة رأس تنورة في المملكة العربية السعودية لشحن البترول الخام لفائدة الشركة الصينية «UNIPEC».

وأكدت الوكالة أن خلية أزمة شكلت فورا بالتنسيق مع وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية إلى ان تتم معالجة هذه القضية.

من جهتها، لفتت شركة سوناطراك أن الحادثة لم تتسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.

