الأولى

اعلنت وزارة الصحة عن فتح تحقيق في وفاة مواطنة بسبب تناولها حبوب تخسيس روجت لها فاشينستات عبر الاعلانات الالكترونية. ودعت الوزارة الى اتباع التعليمات الصادرة منها والابتعاد عن الادوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورتها على الصحة وعدم سلامتها وجودتها مؤكدة انها اتخذت اجراءات عديده نحو الاعلانات غير المرخصة من الفاشينستات وكذلك القبض على بائعي الادوية المغشوشة عبر البلاغات والرصد الدائم، داعية المواطنين الى التعاون معها للابلاغ عن هذه الادوية وعدم الشراء من المواقع الالكترونية.

من جانب آخر اقترح النائب محمد هايف قانونا بشأن ترخيص الاعلان عن المستحضرات المتعلقة بصحة الانسان على ان تشمل الدواء او المنتج الطبي او المكمل غذائي او المستحضر التجميلي. ونص الاقتراح بقانون على انه لا يعلن عن اي مستحضر الا بموافقة مسجلة من وزارة الصحة مع اخذ موافقة الوزارة على صيغة الاعلان قبل بثه في اي وسيلة مرئية او مسموعة او مقروءة على ان يصدر وزير الاعلام اللائحة التنفيذية اللازمة لتسجيل وبث وتداول الاعلان عن المستحضرات الواردة في هذا القانون.

واشار القانون الى معاقبة كل من يخالف احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد عن 5000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة جميع المستحضرات المعلن عنها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والغاء تراخيص الشركات والمؤسسات المالكة لها والمؤسسات والشركات التي بثت وتداولت الاعلان عنها.

من جانبه تعهد النائب رياض العدساني بتقديم تشريع بشأن الترويج التجاري من قبل مشاهير الانترنت قبل دور الانعقاد المقبل، فمن الضرورة وضع ضوابط للحفاظ على صحة الناس وحمايتهم من تسويق منتجات ضارة غير مرخصة لها انعكاسات سلبية خاصة المنتجات الطبية.