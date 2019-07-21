الأولى

أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة فهد العفاسي ان الوزارة عينت 4805 كويتيين و666 اجنبيا في أربعة أعوام من بداية 2014 حتى نهاية 2018 .

واوضح الوزير في رده على سؤال برلماني ان الوزارة ملتزمة بسياسة تكويت الوظائف الحكومية، لافتا الى ان هناك تعيينات لحديثي التخرج وذوي الخبرات على ميزانية الوزارة لسد الاحتياجات وتيسير العمل وانجاز الأعمال بالدقة والسرعة، وذلك الى جانب تعيينات تأتي بترشيحات من ديوان الخدمة المدنية. من جهتها تجتمع لجنة حقوق الإنسان اليوم من اجل متابعة آلية واستراتيجية عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بحضور رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان وممثلين عن الديوان.

بدورها، تناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء من اجل تعزيز استقلاليته ومخاصمة القضاء. كما ستواصل مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النائب عبدالكريم عبدالله الكندري، ومن المرجح حضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أو من ينوب عنه ورئيس إدارة الفتوى والتشريع.