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أعلن وكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري ان هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تسعى لإتمام الربط مع شبكتي الأردن ومصر بحلول صيف 2022 لافتا الى أهمية وجود ربط بين هذه الدول باعتبار أن الربط الكهربائي أصبح «ضرورة تقنية واقتصادية».

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوشهري بعد مشاركته في اجتماعات ضمت مسؤولين في قطاع الطاقة بالاردن ومصر وهيئة الربط الكهربائي الخليجي لبحث آلية تنفيذ مشروع الربط بين الشبكة الخليجية بأوروبا عبر الأردن ومصر.

من جانب آخر أعلنت وزارة الكهرباء قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما تم تداوله حول أحد الموظفين الوافدين الذي تم تصويره يسكن وأسرته في محطة تحويل خاصة بوزارة الكهرباء والماء، مضيفة أنها قامت بإخلاء المحطة. وبينت الوزارة أنها «حريصة أشد الحرص على متابعة منشآتها وسلامتها»، موضحة أن «بعض الموظفين في محطات التحويل الرئيسة يسكنون في المنشأة بغرض الحراسة و تأمين الموقع، وفق إجراءات متبعة ومعتمدة، بشرط عدم اصطحاب العوائل، وما قام به هذا الموظف مخالف للشروط، وعليه قامت الوزارة بالإخلاء الفوري للسكن و فتح تحقيق بالموضوع».