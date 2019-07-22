مال وأعمال

ترأس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح الاجتماع العاشر لدور الانعقاد الثاني وذلك للاطلاع على خطة مؤسسة البترول الكويتية حول الطاقات البشرية.

وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في بيان صحافي أمس إن ممثلي مؤسسة البترول الكويتية استعرضوا خلال الاجتماع انجازاتهم السابقة وخططهم المستقبلية.

وأضافت أن المجلس اطلع خلال الاجتماع على خطة المؤسسة بشأن الطاقة البشرية في القطاعات النفطية مبينة أن المجلس ناقش كذلك برنامج أعمال لجانه للفترة المقبلة والدراسات والاستشارات المطلوب انجازها خلال دور الانعقاد المقبل.

وأكدت ضرورة دعم القرارات التي تتخذها لجانه كما اتخذ المجلس توصية التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والاستشارية بحصر الدراسات التي قامت بها خلال السنوات الماضية بهدف الاستفادة بها للمساهمة في تحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).

