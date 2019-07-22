مال وأعمال

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا ألزمت بموجبه مؤسسات وشركات تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وغيرها بإنشاء نظام تعاقد تجاري وإلكتروني وفق متطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ونصت المادة الأولى من القرار على أن «تلتزم المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال تجارة الذهب والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمؤسسات والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار والمكاتب العقارية وشركات التأمين والوكلاء الوسطاء ومؤسسات وشركات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة بإنشاء نظام تعاقدي تجاري إلكتروني تسجل فيه جميع بيانات العملاء والمعاملات التي تحددها إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب».

