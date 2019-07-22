مال وأعمال

أنهت البورصة تعاملاتها أمس على انخفاض المؤشر العام 62?15 نقطة ليبلغ مستوى 6062?48 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1?01 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 203?3 ملايين سهم تمت من خلال 7134 صفقة نقدية بقيمة 30 مليون دينار .

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 20?39 نقطة ليصل إلى مستوى 4880?46 نقطة بنسبة 0?42 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 157?5 مليون سهم تمت عبر 4387 صفقة نقدية بقيمة 10?6 ملايين دينار. كما انخفض مؤشر السوق الأول 82?43 نقطة ليصل إلى مستوى 6664?31 نقطة بنسبة 1?22 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 45?7 مليون سهم تمت عبر 2747 صفقة بقيمة 19?4 مليون دينار. وكانت شركات (ايفا فنادق) و(كامكو) و(عمار) و(الخليجي) و(اسيكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اعيان) و(ايفا) و(اهلي متحد) و(الامتياز) و(صناعات) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (الهلال) و(اعيان) و(ورقية) و(رمال) و(اسمنت ابيض) الأكثر انخفاضا.

