مال وأعمال

علمت « النهار» من مصادرها أن وتيرة ترسية المشاريع تأثرت سلبا خلال العام الماضي بعدد من العراقيل من ضمنها التأخير والتوقفات والإلغاء لانتفاء الحاجة، فيما تراجعت معدلات المشاريع مقارنة السنوات الماضية لذات الفترة لأسباب عديدة منها الاعتمادات المالية والعجز في الموازنة

وقالت المصادر: سجلت مؤشرات قطاع الإنشاء والبناء و ترسية المشاريع حتى يونيو الماضي أداء معقولاً، وذلك في ضوء المشروعات المخطط إسنادها منذ مطلع العام 2018 والمقررة بقيمة إجمالية تصل إلى 6.5 مليارات دينار حتى نهاية مارس 2020 حيث تستكمل لجنة المناقصات المركزية اجراءات لبعض الترسيات للمشاريع التنموية بحلول سبتمبر المقبل.

واشارت المصادر الى أن إعادة هيكلة هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد احد ابرز المعوقات إلى جانب مراجعة اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري. متوقعة أن تتحسن وتيرة ترسية المشاريع المعطلة من العام الماضي والمرحلة لعام 2019 ومنها ما يتعلق بتنفيذ مشاريع قطاعات الكهرباء والمياه وأعمال الطرق. وتوقعت المصادر أن اجمالي قيمة المشروعات التي ستتم ترسيتها في 2019 حوالي 4.5 مليارات دينار، مدعومة بمشاريع البناء الكبرى، والمشاريع المتأخرة في قطاعات النقل والطاقة والمياه.

ووفقا للمصادر ومعطيات مؤشرات التنمية والتقارير الدورية الصادرة في هذا الشأن بلغ إجمالي قيمة العقود نحو 1.4 مليار دينار حتى ابريل الماضي وعلى الرغم من ذلك، وبالنظر إلى انخفاض معدل التنفيذ في السنوات الأخيرة، فإنه يعكس الاداء الضعيف في تنفيذ وترسية المشاريع ما يعكس تأخير المشاريع المهمة لـ «رؤية الكويت 2035».

وتوقعت المصادر أن يشهد قطاع النقل والمواصلات ترسية عقود كبرى خلال النصف الثاني من العام الحالي 2019، حيث تمت ترسية عقود بقيمة 73 مليون دينار حتى الآن ومازالت هناك مشاريع بقيمة 1.4 مليار دينار قيد الاعداد، وتشمل أبرز المشاريع المخطط تنفيذها، الطرق الإقليمية الشمالية والجنوبية لوزارة الأشغال العامة.

