مال وأعمال

تعتزم هيئة أسواق المال القيام بإعداد قائمة بأسماء الشركات المتخصصة التي ستتم دعوتهم للمشاركة في مناقصة عمليات الحفر والتدعيم - مشروع انشاء المقر الدائم لهيئة أسواق المال في الكويت، ولتقديم عروض فنية ومالية للخدمات الهندسية المطلوبة.

وسيتم استلام النماذج والمستندات المرفقة بالدعوة في المقر الرئيس لهيئة أسواق المال الواقع في شارع الشهداء بمنطقة شرق في «برج الحمراء» بالدور 20 خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 مساء في الفترة من 24/07/2019 إلى 07/08/2019.

على أن يكون آخر يوم لتسليم المستندات والنماذج هو 18/08/2019 الساعة 2:30 مساء.

