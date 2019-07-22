مال وأعمال

قام البنك التجاري بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» و حملة «راتبك وفوقه كاش» وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.

وجاءت نتائج السحب على النحو التالي :

سحب حساب النجمة الأسبوعي جائزة بقيمة 5,000 دينار كانت من نصيب: أكيل دياب اوجلو.

السحب الأسبوعي لحملة «راتبك وفوقه كاش» جائزة بقيمة 1,000 دينار كانت من نصيب: فيصل عبدالله محمد جاسم.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وتتضمن السحوبات جائزة أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 دينار، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون دينار بالإضافة إلى أكبر جائزة في العالم مرتبطة بحساب مصرفي والتي حصــل البنك بموجبها على شهـــادة غينيس للأرقـــام القياسيـــة والبالغــــة مليــــون ونصف دينار .

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100 دينار ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على جميع الجوائز التي يقدمها الحساب. أما بالنسبة لحملة «راتبك وفوقه كاش» والموجهة للموظفين الكويتيين والوافدين في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المتقاعدين والمستمرة حتى 31 ديسمبر 2019، وعن آلية الانضمام إلى هذه الحملة والاستفادة من المزايا التي توفرها، أوضح البنك بأن باستطاعة أي موظف كويتي راتبه يزيد عن 500 دينار سواء تم تعيينه حديثاً أو في الخدمة الفعلية من سنوات القيام بتحويل راتبه إلى البنك والاستفادة من مزايا هذه الحملة والحصول على هدية نقدية فورية مضمونة بقيمة 250 دينار أو قرض بدون فائدة بقيمة خمس أضعاف الراتب و بحد أقصى 10,000 دينار ، بالإضافة إلى الدخول تلقائياً في السحب الأسبوعي على جائزة مقدارها 1,000 دينار. أما بالنسبة للعملاء الوافدين والذين يندرجون تحت حساب الخدمات المصرفية الشخصية Premier Banking والمخصص للرواتب من 1,700 دينار. وما فوق فسوف يتمكنون من الحصول على هدية نقدية فورية ، هذا بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يحصلون على معاش تقاعدي قدره 1,000 دينار وما فوق فبمجرد تحويل معاشهم التقاعدي على البنك التجاري سيحصلون على هدية فورية بقيمة 150 دينار .

