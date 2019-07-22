loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

44 ألف دينار خسائر «الوطنية للرماية»


أعلنت الشركة الوطنية للرماية تحقيقها خسائر بلغت 44?348 ألف دينار وخسارة في ربحية اسهم بما يقارب 0?158 فلس.
وقالت في افصاحها على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 3?583 ملايين دينار بارتفاع 01?08 في المئة عن النصف الأول من العام المنصرف، لافتة إلى ان اجمالي الموجودات بلغ 75?996 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 56?114 مليون دينار بارتفاع 1?7 في المئة عن ذات الفترة من العام المنصرف، بينما بلغ اجمالي المطلوبات 56?681 مليون دينار.
أما عن حقوق المساهمين فقد تراجعت بنسبة 4?56 في المئة حيث بلغت 19?315 مليون دينار مقابل 20?237 مليون دينار وبلغت الايرادات التشغيلية 361?077 ألف دينار.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة