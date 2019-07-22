مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للرماية تحقيقها خسائر بلغت 44?348 ألف دينار وخسارة في ربحية اسهم بما يقارب 0?158 فلس.

وقالت في افصاحها على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 3?583 ملايين دينار بارتفاع 01?08 في المئة عن النصف الأول من العام المنصرف، لافتة إلى ان اجمالي الموجودات بلغ 75?996 مليون دينار والمطلوبات المتداولة 56?114 مليون دينار بارتفاع 1?7 في المئة عن ذات الفترة من العام المنصرف، بينما بلغ اجمالي المطلوبات 56?681 مليون دينار.

أما عن حقوق المساهمين فقد تراجعت بنسبة 4?56 في المئة حيث بلغت 19?315 مليون دينار مقابل 20?237 مليون دينار وبلغت الايرادات التشغيلية 361?077 ألف دينار.

