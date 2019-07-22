مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المالية الدولية الكويتية «ايفــا» صالح السلمي ان الشركة بعد قيامها باجراءات اطفاء لخسائرها المتراكمة تكون قد تخلصت من اعباء الخسائر. وأوضح السلمي لـ«سي ان بي سي عربية» ان الشركة انهت تماماً مسألة اطفاء الخسائر التاريخية وبدأت برأسمال جديد حسب ما ينص عليه القانون. وبين السلمي ان اغلب الخسائر التي تحققت كانت دفترية لكن الشركة التزمت بالقانون وبدأت صفحة جديدة. كانت «ايفــا»، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، اعلنت صباح، عن اقرار العمومية نهاية الأسبوع الماضي اطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ 57.3 مليون دينار مع تخفيض رأس المال الى 26.67 مليون دينار

ونجح سهم شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفــا» في الارتفاع امس عقب عودته للتداول ببورصة الكويت بعد اقرار مساهمي الشركة اطفاء الخسائر المتراكمة وتخفيض رأس المال.

واستطاع سهم «ايفــا» في احتلال المرتبة الثانية بين اعلى ارتفاعات البورصة الكويتية في تمام الساعة 10:40 صباح امس، بنمو نسبته 8.3 في المئة عند سعر 24.9 فلساً بمكاسب تقترب من الفلسين.

وبلغ حجم تداولات السهم في تلك الأثناء 6.5 ملايين سهم جاءت بتنفيذ 155 صفقة حققت سيولة بقيمة 157.1 الف دينار.

وشهد السهم زخماً في المعروض البيعي ليصل حجمه حتى اللحظة الى 2.17 مليون سهم، مقابل 606.4 آلاف سهم تمثل حجم طلبات الشراء الكلية خلال الفترة.

وقال المحلل الفني ياسين الزيني لـ«مباشر» ان عودة سهم «ايفــا» للتداول امر ايجابي للمساهمين خاصة مع اتخاذ الشركة الاجراءات اللازمة لضبط موقفها المالي الذي بدأته باطفاء الخسائر وتخفيض رأس المال.

