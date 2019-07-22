مال وأعمال

اعلنت شركة عقار للاستثمارات العقارية ان الشركة حققت ارباح 625?9 ألف دينار خلال النصف الأول بربحية السهم 2?95 فلس.

وقالت «عقار» في تصريح لها على موقع البورصة ان الموجودات المتداولة بلغت 1?485 مليون دينار بتراجع 67?54% عن ذات الفترة من 2018 كما بلغ اجمالي الموجودات 28?892 مليون دينار مقابل 30?086 مليون دينار في 2018 بتراجع 3?97% اما عن المطلوبات المتداولة فقد بلغت 606?875 آلاف دينار بتراجع 18?14% بينما تراجع اجمالي المطلوبات بنسبة 48?6% لتبلغ 1?296 مليون دينار. واشارت الشركة الى أن اجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة بلغ 27?595 مليون دينار واجمالي الارادات التشغيلية 737?419 ألف دينار واجمالي الايرادات التشغيلية 737?419 ألف دينار. وعن ارباح الربع الثاني أوضحت الشركة انها حققت ربحية 308?865 آلاف دينار بتراجع 31?6% عن ذات الفترة من العام الماضي (2018) وبلغت ربحية السهم 1?45 فلس.

واشارت «عقار» الى أن سبب انخفاض صافي الربح هو وجود ارباح محققة من بيع عقار استثماري العام الماضي.

