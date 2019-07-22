مال وأعمال

كشفت الغرفة التجارية العربية البرازيلية أن صادرات البن البرازيلي إلى الدول العربية سجلت نمواً واضحاً خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وصل إلى 54 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً لتقرير الغرفة التجارية العربية البرازيلية، شهد النصف الأول من عام 2019 تصدير ما يزيد عن 872,620 كيساً من القهوة البرازيلية الفورية، والخضراء، والمحمصة والمطحونة بحجم 60 كيلوغراماً للكيس، إلى الدول العربية المجاورة، ما أثمر ارتفاعاً في المبيعات بلغ أكثر من 102 مليون دولار أميركي، عاكساً زيادة سنوية بنسبة 17.7 في المئة.

من جانبه أعرب روبنز حنون، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن سعادته بالنمو الذي حققته صادرات البن البرازيلي خلال النصف الأول لهذا العام والتي وصلت نسبتها إلى 54 في المئة، مؤكداً أن هذه النتائج تشكل دلالة واضحة على نمو مكانة البن البرازيلي في المنطقة العربية، وشعبيته على مستوى العالم نظراً للجودة عالية المستوى التي يتمتع بها. وذكر حنون أن البرازيل تحقق اليوم نتائج استثنائية في صادراتها من البن، الأمر الذي دفع الغرفة إلى التطلع بإمعان حول زيادة الطلب على البن من قبل الأسواق العربية خلال السنوات القليلة القادمة.

وأضاف حنون: «يعود الأداء الناجح الذي تحقق خلال النصف الأول من عام 2019 إلى الالتزام المشترك لكل من البرازيل والدول العربية، بتعزيز العلاقات التجارية بينهما، حيث من المتوقع أن تحافظ الصادرات على أدائها الإيجابي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.»

ويبرز تقرير مجلس مصدري القهوة البرازيلية (Cecafé)، أن حصة صادرات البن البرازيلي التي تستهلكها الدول العربية زادت من 3.9 في المئة خلال النصف الأول من عام 2018 إلى 4.3 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، وهو أعلى مستوى وصلت إليه على الإطلاق.

