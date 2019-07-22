مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتى «بيتك» عن طرح سيارتين من وكالة تويوتا وهما كورولا ورش موديل 2020 الجديدتين كليا، عبر منتجي التأجير التشغيلي والتمويلي للعملاء، وحصريا على مستوى السوق، محرزا سبقا فى مجال التأجير، حيث يقدم لعملائه معظم الماركات والموديلات التى تناسب مختلف شرائح العملاء، وذلك تأكيداً على حرصه نحو تقديم افضل الخدمات واحدث موديلات السيارات ضمن منتجات التأجير.

وبطرح السيارتين، يعزز منتج التأجير فى «بيتك» من موقعه التنافسي بالسوق، حيث يوفر تشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات المهمة الواسعة الانتشار بما يقارب من 70 موديلاً من مختلف انواع السيارات، ويتميز «بيتك» بتقديم افضل الخدمات لعملائه (الأفراد والشركات) بأعلى مستويات الجودة فى الخدمة، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة التي تناسبهم بسهولة مع تميّز القيمة الإيجارية ومرونتها، ومدة عقد التأجير التي تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، ما يعزز دور «بيتك» ومساهماته في خدمة عملائه ودعم سوق السيارات .

وتفرد «بيتك» بالعديد من المزايا المقدمة للعملاء، وتقديم خصومات وعروض خاصة للقطاع الحكومي والشركات الكبرى.

