مال وأعمال

يحرص بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائه بشكل مستمر من خلال تقديم العروض التي يتم تصميمها بما يتوافق مع احتياجاتهم المتنوعة، حيث يقدم البنك عروضاً حصرية لموسم الصيف والتي تتضمن خصومات كبيرة تصل إلى 40% عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة.

وتشمل أبرز العروض التي يقدمها البنك لعملائه الحصول على خصم لغاية 10% من قيمة الحجوزات على الخطوط الجوية الكويتية وعلى جميع الدرجات والوجهات، وذلك عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع من خلال الحجز عبر الرابط المخصص لذلك https://www.kuwaitairways.com/ar/nbk.

وكذلك يمكن للعملاء استرجاع لغاية 5% عند حجز الفنادق باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة من خلال موقع Booking.com عبر الرابط المخصص لذلك www.booking.com/nbkcards.

كما يحصل عملاء بنك الكويت الوطني من حاملي بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة على خصم مميز عند حجز السيارات من خلال تطبيق Careem والذي يصل إلى 40% على خدمة التوصيل (3 مرات شهرياً)، متوفر لمدة 30 يوماً وذلك لمن يستخدم تطبيق Careem لأول مرة من خلال الرمز الترويجي NBKNEW في كل من الكويت، والبحرين، وعمان. فيما يحصل المستخدمون المسجلون في تطبيق Careem على خصم 25 % على خدمة التوصيل (4 مرات شهرياً) من خلال استخدام الرمز الترويجيNBK في كل من الكويت والبحرين وعمان والرمز الترويجي NBKGCC في قطر والإمارات.

وتتضمن العروض أيضاً الحصول على خصم يصل إلى 11% على الفنادق عند الحجز من خلال موقع Hotels.com والتي تشمل مجموعة مختارة من الفنادق عند استخدام بطاقات الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة للحجز، مع استخدام الرمز الترويجي NBKHOTELS من خلال الرابط المخصص لذلك https://ar.hotels.com/page/nbk-discount/?rffrid=mdp.hcom.m2.884

ولمساعدة العملاء أكثر خلال موسم السفر، تشمل العروض الحصول على خصم لغاية 10 % على حجز رحلات السفر والفنادق عند استخدام بطاقات الوطني المؤهلة للحجز عبر تطبيق ClearTrip ومن خلال الرابط kw.cleartrip.com باستخدام الرمز الترويجي CTNBK

وبهذه المناسبة أعلنت ريم بورنان من الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني قائلة: «نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا وتقديم العروض المميزة لهم على مدار العام ومنها الخصومات الحصرية لعروض موسم الصيف والذي حرصنا على أن تتضمن العديد من الجهات، بما يضمن توفير مجموعة من العروض المتنوعة الخاصة بشركات الطيران والفنادق وبما يسهم في تلبية احتياجات العملاء خلال موسم السفر».

وأضافت بورنان قائلة: «نعد العملاء بالمزيد من العروض المميزة خلال الفترة المقبلة والتي تتماشى مع اهتماماتهم في ظل حرص الوطني على تصميم العروض التي تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم المصرفية».

وأكدت أن بطاقات الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض التي يتم تقديمها على مدار العام ما يجعلها توفر لهم أسلوب حياة فريد، بما تمنحه لحاملها من مزايا متنوعة وحصرية وخصوصاً خلال السفر والإجازات.

وأشارت إلى أن تقديم تلك العروض والخصومات الكبيرة تتزامن مع الحرص على ضمان أعلى مستويات الأمان والحماية وسرية البيانات والتي تتميز بها بطاقات الوطني الائتمانية.

