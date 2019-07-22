مال وأعمال

أعلنت شركة عقارات الكويت عن توقيع عقد تسهيلات ائتمانية مع أحد البنوك الإسلامية في دولة الكويت بمبلغ 33 مليون دينار.

وقالت الشركة في بيان للبورصة ، إن التسهيلات بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة.

وأوضحت أن الغرض من القرض هو التوسع العقاري للشركة وسداد الالتزامات لديها.

وأفادت الشركة في إفصاح مُستقل للبورصة اليوم، أنها قامت بتوقيع عقد آخر لإعادة جدولة تسهيلات ائتمانية ممنوحة لها من أحد البنوك المحلية بمبلغ إجمالي 98 مليون دينار بسعر فائدة مناسب وفترة سداد مرنة.

كانت الشركة أعلنت عن نتائجها الفصلية للربع الثاني من 2019، مُحققة أرباحاً بقيمة 1.85 مليون دينار مقارنة بـربح قدره 1.67 مليون دينار للفترة نفسها بالعام الماضي، بنمو نسبته 10.8 في المئة. وارتفع سهم الشركة في البورصة بنسبة 1.95 في المئة عند سعر 78.5 فلس، وذلك في تمام الساعة 9:20 صباح أمس بتوقيت الكويت، حيث تم تداول 1.31 مليون سهم بقيمة 102.21 ألف دينار.

