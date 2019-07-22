مال وأعمال

أشار تقرير شركة «كامكو» للاستثمار ان التوقعات تشير إلى استمرار السياسات المالية التوسعية في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2019، حيث يتوقع ارتفاع الإنفاق الحكومي في المنطقة بنسبة 5.5 في المئة تقريباً وصولاً إلى 605.6 مليارات دولار ، بناء على تحليل التقديرات العامة للموازنة المالية الحكومية الصادرة عن صندوق النقد الدولي. حيث يتوقع ان تساهم السعودية بما يقرب من نسبة 76 في المئة تقريباً من تلك الزيادة في النفقات الحكومية على مستوى المنطقة، او ما يقدر بنحو 24 مليار دولار .

من جهة أخرى، يتوقع أن يرتفع عجز الموازنات الخليجية من 28 مليار دولار في العام 2018 (-1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) إلى 50 مليار دولار (-3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في العام 2019، وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي. ويعزى تراجع العجز في العام 2018 بصفة رئيسة إلى نمو العائدات النفطية على خلفية ارتفاع أسعار النفط.

في ذات الوقت، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي التركيز على الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من خلال الخطط التنموية والرؤى الاستراتيجية، وسبل تحسين الإيرادات على النحو الأمثل، إلى جانب خطط الإنفاق الكبرى والاستثمارات الضخمة بما يساهم في تعزيز النمو المستقبلي.

أما بالنسبة للعام 2020، فمن المتوقع أن تتحسن إيرادات الميزانية بوتيرة أسرع من النفقات التي يتم تكبدها، وهو الأمر الذي سيسهم في تقليص العجز المالي على أساس سنوي إلى 37 مليار دولار (-2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي).

ومن المتوقع أيضاً ان تسجل الموازنات الخليجية فائضاً في الحساب الجاري خلال عامي 2019 و 2020، بحيث يتخطى في المتوسط أكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال تلك الفترة.

بيئة الاقتصاد الكلي في دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من العام 2019

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة.

وفي حين نتوقع فيه مواصلة الحكومات الخليجية في تطبيق سياسات التوسع المالي، إلا اننا نتوقع أيضاً أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019.

ونرى من وجهة نظرنا أن الخطوة التي اتخذتها الأوبك وحلفاؤها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر اضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً.

كما سيسهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية وخطط التحول المستمرة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في يوليو أو القيام بذلك في وقت لاحق سوف يتم ترجمته في هيئة خفض أسعار الفائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأميركي سواء بطريقة مباشرة او من خلال سلة من العملات.

وسوف يساهم ذلك في خفض تكاليف الاقتراض بصفة عامة للاقتصادات الخليجية عند التوجه لسوق أدوات الدين في المستقبل. كما ان استمرار إدراج الديون الخليجية السيادية وشبه السيادية ضمن مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى جاذبية الائتمان الخليجي سيساهمان في الإبقاء على نشاط أسواق الدين.

إلا اننا نرى إمكانية تراجع الأرصدة المالية والحسابات الجارية في المنطقة في عامي 2019 و 2020 بمعدلات تتخطى تقديرات صندوق النقد الدولي على خلفية قيام الأوبك وحلفائها بمواصلة خفض إنتاج النفط.

نمو الفائض الكويتي

وقال التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت ارتفع في الربع الأول من العام 2019 إلى 10.05 مليارات دينار بنمو بلغت نسبته 2.6 في المئة مقابل 9.79 مليارات دينار في الربع الأول من العام 2018 وذلك نتيجة نمو قطاعي النفطي وغير النفطي.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي خلال تلك الفترة، حيث سجل نمواً من 5.26 مليارات دينار إلى 5.33 مليارات دينار ، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.1 في المئة على أساس سنوي، مرتفعاً من 4.53 مليارات دينار في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.72 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019.

وسجل فائض الميزان التجاري الكويتي نمواً بلغت نسبته 2.2 في المئة على أساس سنوي، مرتفعاً إلى 2.37 مليار دينار مقابل 2.32 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام 2018.

وتراجعت الصادرات هامشياً بنسبة 1.2 في المئة على أساس سنوي، حيث انخفضت من 5.0 مليارات دينار في الربع الأول من العام 2018 إلى 4.9 مليار دينار في الربع الأول من العام 2019، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.2 في المئة، حيث بلغت 2.6 مليار دينار خلال نفس الفترة.

