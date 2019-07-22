مال وأعمال

ذكر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني ان رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ألقى خطاباً في باريس دعم من خلاله موقفه تجاه الاقتصاد الأميركي ومؤكداً التصريحات التي القى بها خلال شهادته أمام الكونغرس الأميركي في 10 الشهر الحالي. حيث أكد باول أن البنك المركزي «يراقب عن كثب» مخاطر توقعات تراجع نمو الاقتصاد الأميركي وأنه «سيتصرف وفقاً لما تقتضيه الحاجة للحفاظ على النمو»، كما عبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي عن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتطورات التجارية مع الصين وكذلك النمو العالمي.

وأبقت تصريحات باول على إمكانية خفض أسعار الفائدة كأحد الاحتمالات القوية، مع توافر فرصة بنسبة 100 في المئة لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المزمع عقده في يوليو، إمكانية خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس هي 18.5 في المئة وإمكانية خفضها بواقع 25 نقطة أساس بنسبة 81.5 في المئة في الاجتماع المقبل لأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وفي وقت لاحق من ذات اليوم، تحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز مع الصحافيين وناقش مزايا خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، وقال: «هناك جدال مفاده أنه إذا اعتقدت أن الأمر يتطلب خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس قبل نهاية العام لرفع معدلات التضخم، فهناك شيئا ما سيؤدي على الفور إلى حدوث ذلك في وقت قريب».

وأضاف إيفانز أيضاً أن صانعي السياسات ممن يفضلون اتباع نهج لإدارة المخاطر لخفيض تكاليف الاقتراض قد يميلون للتحرك بوتيرة أكثر بطئاً، وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي «في وضع جيد».

وعلى صعيد أدوات الدخل الثابت، تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 2.14 في المئة إلى 2.04 في المئة في ظل تعرض الاحتياطي الفيدرالي للضغوط لتحويل موقفه إلى اتباع سياسات نقدية تيسيرية.

وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة نمواً بمعدلات أعلى من المتوقع خلال الشهر الماضي في إشارة إلى استمرار دعم المستهلكين لأكبر الاقتصادات على مستوى العالم في الربع الثاني، حيث نمت مبيعات التجزئة الرئيسية بنسبة 0.4 في المئة في يونيو، بما يتماشى مع الارتفاع المسجل في الشهر السابق، وتجاوزت توقعات الاقتصاديين بنمو يصل إلى نسبة 0.1 في المئة.

وتأتي تلك الأرقام المتفائلة في اعقاب الكشف عن ضعف أداء قطاع الصناعات التحويلية، حيث بدأت الأسواق في الأخذ في اعتبارها قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في 31 يوليو.

وعزز جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تلك التوقعات في وقت سابق من الشهر الحالي، حيث أشار إلى المخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية الأميركية في سياق شهادته الحذرة أمام الكونجرس الأميركي.

أما بالنسبة لأسواق العملات، افتتح الدولار تداولات الأسبوع عند مستوى 96.936 وسجل نمواً بلغت نسبته 0.63 في المئة ووصل إلى 97.444 في ظل تصاعد المخاوف بشأن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وفقاً للخطاب المتشدد لكلا من مرشحي منصب رئاسة الوزراء. إلا أن التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران دفعت المستثمرين تجاه أصول الملاذ الامن، الأمر الذي دفع بالدولار إلى أدنى مستوياته على مدار 3 أسابيع وصولاً إلى 0.9805 مقابل الفرنك السويسري.

