مال وأعمال

حافظت أسعار المستهلك في المملكة المتحدة على أدائها الجيد وسجلت نمواً بنسبة 2 في المئة في يونيو مقارنة بمستويات العام الماضي. إلا أن هذا الرقم لم يتغير عن المستوى المسجل في مايو بما يتماشى مع المعدلات المستهدفة من قبل بنك إنكلترا. ولا يتوقع الاقتصاديون أن يحتفظ التضخم بمسار ثابت بسبب ضعف الجنيه الاسترليني ونمو الأجور أخيراً، وكلاهما يشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل. وأظهرت بيانات منفصلة أيضاً نمو أسعار سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة بنسبة 1.2 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى مايو، مقابل نسبة 1.5 في المئة منذ بداية العام حتى أبريل. وأشار التقرير إلى تباطؤ عام في نمو أسعار المنازل على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.

من جهة أخرى، صدرت بيانات مبيعات التجزئة الشهرية يوم الخميس الماضي والتي أظهرت نمواً بنسبة 1 في المئة على عكس توقعات السوق بتراجع يصل إلى -0.3 في المئة. وأسهمت تلك البيانات غير المتوقعة في تعزيز وضع الجنيه الإسترليني ودفعه إلى الارتفاع إلى أعلى مستوياته الأسبوع الماضي وصولاً إلى 1.2558 بعد التراجع الشديد الذي مني به ودفعه للتراجع إلى مستوى 1.2397. بالإضافة إلى ذلك، أظهر متوسط نمو الرواتب ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المئة، متخطياً توقعات السوق ببلوغه نسبة 3.1 في المئة.

