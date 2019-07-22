مال وأعمال

قالت شركة «سبائك الكويت» لتجارة المعادن الثمينة ان الذهب لامس أعلى مستوى له في ست سنوات يوم الجمعة الماضي عند مستوى 1452 دولارا بعد ارتفاعات حادة بدأت الخميس الماضي.

وأوضحت الشركة في تقريرها الاسبوعي ان هذا الارتفاع انعكس على الأسواق المحلية في الكويت الذي وصل فيه سعر غرام الذهب (عيار 21) إلى 12?2 ديناراً حوالي (40 دولاراً).

وأضاف التقرير ان سعر غرام الذهب (عيار 18) بلغ 10?5 دنانير نحو (34?4 دولاراً) مبينا ان حركة المبيعات انخفضت في أغلب المحال نظرا لوصول أسعار الذهب المشغل إلى قمتها منذ ست سنوات.

وقال ان سعر كيلو الذهب الخام وصل إلى 14?1 ألف دينار حوالي (46?2 ألف دولار) لافتا إلى ظهور عمليات البيع العكسي بالأسواق حيث سارع الكثير من الأفراد إلى بيع ما لديهم من ذهب وجني أرباح مشترياتهم في السنوات السابقة.

وعزا التقرير ارتفاع الأسعار عالميا إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لنيويورك جون ويليامز أخيرا بضرورة التحرك الفيدرالي لتحفيز النشاط الاقتصادي من خلال التحرك بخفض الفائدة وليس الانتظار الطويل.

وأشار إلى أن الذهب صعد بحدة مع هذه التصريحات إلى أكثر من 30 دولارا مع نهاية تداولات جلسة الخميس الماضي ليستقر عند مستوى 1450 دولارا موضحا أن السبب الثاني هو تصريحات البحرية الأميركية بإسقاطها طائرة ايرانية مسيرة في مضيق هرمز ما زاد من تأزم التوترات فى الشرق الأوسط.

وتوقع أن يستمر الذهب فى الصعود خلال الأيام المقبلة نتيجة توقعات بمزيد من التوترات فى المنطقة واحتمال دخول دول أخرى للنزاع مع ايران وهو ما يجعل أونصة الذهب دوما في منحى تصاعدي.

وبين أن الاتجاه التصاعدي يدعمه اجتماع الفيدرالي الأميركي الاسبوع المقبل مع ترقب جميع الأسواق نتائج هذا الاجتماع مؤكدا أن الأمر لم يعد اختياريا أمام الفيدرالي للتخفيض أو الابقاء على سعر الفائدة وانما أصبح اجباريا.

وذكر التقرير ان هذا التوقع يترجم بانخفاض قيمة الدولار وارتفاع حاد في أونصة الذهب وباقي المعادن الثمينة لافتا إلى تطلع المستثمرين إلى هدف سعر 1485 دولارا في حالة تجاوز الذهب سعر 1465 دولارا الاسبوع المقبل.

وأفاد بأنه على الرغم من ان الذهب انهى تداولات اخر جلسة له في بورصة (كيوميكس) نيويورك عند 1425 دولارا فإنه من الطبيعي ان يصحح الذهب بالهبوط بعد هذه الارتفاعات الحادة ولكن يصعب حصول المزيد من التصحيحات بداية الاسبوع المقبل نظرا لاستمرار معطيات صعود الذهب.

ولفت التقرير إلى سلوك الفضة مسلك الذهب نحو الصعود ولكن بحدة أكبر إذ وصل إلى 16?70 دولارا في عام 2019 موضحا أنه من الطبيعي ارتفاع أسعار الفضة نظرا لزيادة طلبات الشراء من أسواق المعادن الثمينة.

وبين ان الطلب الصناعي على الفضة واقبال المستثمرين عليه كمعدن ثمين وملاذ آمن أحد أسباب ارتفاعه اكثر من ارتفاعات الذهب مضيفا أن أسعاره الحالية وان كانت مرتفعة إالا أنها تعتبر مناسبة جدا لتكوين مراكز شراء «لأن التوقعات تصب في وصول الفضة فوق 17 دولارا وهو المستوى المقابل لأسعار الذهب فى الوقت الحالي».

