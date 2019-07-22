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مال وأعمال

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الأردن يتوقع ارتفاع أعداد السياح


عمان - «رويترز»: قال المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية إن من المتوقع نمو أعداد السياح القادمين للمملكة عشرة في المئة العام الحالي مع فتح خطوط رحلات طيران عارض ومنتظم جديدة بدعم من الهيئة. وقال عبدالرزاق عربيات في مقابلة مع رويترز «قيام شركتي رايان إير وإيزي جت برفع عدد خطوطهم القادمة للمملكة زاد وسيزيد من أعداد سياح المبيت بشكل كبير ونتوقع أن يتجاوزوا خمسة ملايين سائح». وأضاف «الهيئة دعمت استقطاب شركات الطيران العارض القادم من روسيا إلى مدينة العقبة الساحلية عن طريق تقديم الحوافز ليصبح عددها أربع شركات».


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