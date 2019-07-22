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استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم، في حضور الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م. كامل العوضي، قائد طائرة أعلى كابتن عبدالهادي المطيري ، حيث قام يوسف الجاسم بتكريم الكابتن عبدالهادي المطيري على ما قام به من اداء متميز وحسن تصرف خلال الحادث الذي تعرضت له الطائرة B777-300 لرحلة رقم KU182 في مطار نيس بفرنسا بتاريخ 24 يونيو 2019، الامر الذي أدى إلى تجنّب حدوث عواقب سلبية على الطائرة والركاب ومطار نيس.

وعلى هامش حفل التكريم، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم: «في إطار سعيها المتواصل لمكافأة موظفيها المتميزين ، تكرم الخطوط الجوية الكويتية قائد طائرة أعلى كابتن عبدالهادي المطيري، وذلك لكفاءته ومهارته في إدارة ما حصل للطائرة B777-300 وتوجيهها بالشكل السليم في مطار نيس في فرنسا، وهو ما يؤكد على كفاءة ومهنية الكوادر الوطنية من طياري الخطوط الجوية الكويتية ، في إدارة المواقف المختلفة بمهارة ومهنية محترفة، وحفاظاً على سلامة وأمن الركاب والطائرة والتي تعد ضمن أعلى سلم أولويات الخطوط الجوية الكويتية التي تسعى دائماً لتحقيقها».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة: «يأتي تكريم الكابتن عبدالهادي المطيري لحرص الخطوط الجوية الكويتية على مكافأة وتقدير كوادرها الاكفاء وتشجيعهم على مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الطائر الازرق، وضمن فلسفة الادارة العليا تجاه الموظفين بدعمهم وتحفيزهم، ما يعزز من معاني الوفاء والترابط والتواصل بين القيادة وموظفيها، والخطوط الجوية الكويتية تؤكد دائماً على دعمها وتشجيعها للموظفين المتميزين من خلال تقديرهم على أدائهم وحسن سلوكهم في العمل تحت تلك المؤسسة العريقة».

وتابع رئيس مجلس الإدارة: «ان هذا التصرف ليس بغريب على طياري الخطوط الجوية الكويتية، فنحن نثق ونعتز ونفخر بقدراتهم وخبراتهم وتفانيهم بالعمل في أداء واجبهم تجاه الشركة والوطن على أكمل وجه وتطبيقهم لجميع أساليب السلامة التي تجنّب الوقوع بحوادث كبيرة وذلك للحفاظ على أرواح الركاب والعاملين».

واختتم رئيس مجلس الإدارة تصريحه بتقديم جزيل الشكر والعرفان للكابتن عبدالهادي المطيري متمنياً له مزيد من التوفيق والسداد في خدمة الناقل الوطني ودولتنا الحبيبة الكويت.

من جانبه، أثنى الرئيس التنفيذي م. كامل العوضي على حسن تصرف الكابتن عبدالهادي المطيري وتعامله مع الحادث بطريقة احترافية وممتازة، الامر الذي يدل على خبرته العالية وحكمته في التعامل مع تلك المواقف الصعبة، مؤكداً على ثقته الكاملة بقائدي طائرات الخطوط الجوية الكويتية الذين طالما كانوا على قدر كبير من المسؤولية في إدارة أمور مماثلة لتلك الحادثة».

واختتم العوضي قائلاً: «أتقدم للكابتن عبدالهادي المطيري بوافر الشكر والامتنان واتمنى له ولجميع العاملين في الخطوط الجوية الكويتية التوفيق والنجاح في خدمة وتطوّر الطائر الازرق وأن يبقى دائماً محلقاً في السماء وشامخاً بسواعد أبنائه الاوفياء».

من ناحيته، تقدم الكابتن عبدالهادي المطيري بالشكر الجزيل لرئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي والمسؤولين في دائرة العمليات على التكريم والحفاوة التي تلقاها منهم، مؤكداً على روح التآلف والترابط والاهتمام التي تجمع أبناء الخطوط الجوية الكويتية ببعضهم البعض، والوفاء الذي لمسه من القيادات في مكافأته وتشجيعه على أدائه، متمنياً للخطوط الجوية الكويتية بقيادة رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي كل التوفيق والسداد في الوصول بناقلنا الوطني لأقصى درجات النجاح والتميز التي اعتاد أهل الكويت والعالم على رؤيتها منذ عقود سابقة.

هذا وقد حضر حفل التكريم كل من مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن عبدالحليم زيدان، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام فايز العنزي، ونائب مدير دائرة العمليات لشؤون الأساطيل الكابتن عيسى الحداد.

