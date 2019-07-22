مال وأعمال

دخلت تقنية الحديد البارد الحديثة والمبتكرة أو ما يسمى بالحديد (المجلفن) عالم التشييد والبناء عند بناء أدوار أو طوابق إضافية أو متتابعة في المنازل القديمة والشاليهات والمزارع لتميزها بسهولة التنفيذ وسرعته واختصارها الوقت ما بين 70 و80 في المئة مقارنة بالنظام الخرساني التقليدي.

والحديد البارد نظام متكامل واقتصادي يتميز بسرعة التركيب إذ يتكون من الهيكل الحديدي ومواد التكسية ومواد العزل والتشطيبات ويمكن عبره تكسية المباني بأي مادة من مواد التشطيب وفقا للطلب. وهذه التقنية الحديثة التي بدأت تنتشر في عمليات البناء في البلاد تمتاز أيضا بأسعارها التنافسية إذ تقل كلفتها بنسبة 60 في المئة عن كلفة البناء الخرساني. وتصلح تقنية البناء بالحديد البارد لبناء أدوار إضافية في البيوت القديمة ذات الأساسات المتهالكة نوعا ما والفلل والشاليهات والمزارع والديوانيات إضافة إلى المخازن والمباني الصناعية وسكن العمال كذلك.

تقنيات حديثة

واستطلعت «كونا» آراء بعض المتخصصين والفنيين في مجال البناء حول إيجابيات وسلبيات الحديد (المجلفن).

وقال عيسى الحجب وهو أحد المهندسين المعماريين إن هذا النوع من البناء يعتبر من التقنيات الحديثة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية وأخيرا في دول الخليج العربي لما يتميز به من جدوى اقتصادية ومقاومته للتغيرات المناخية كالحرارة والأمطار والغبار مع إمكان عزل الأصوات بين الجدران.

وأضاف الحجب أن هذه التقنية جديدة في البلاد ولها مميزات جعلتها بديلا مجزيا عن النظام الخرساني التقليدي من ناحية عامل الوقت والكلفة بشأن الأدوار والطوابق الإضافية أو بناء بيوت المزارع والشاليهات.

وتوقع انتشار هذا النوع من البناء في السنوات المقبلة خصوصا للراغبين في إضافة المزيد من الأدوار في البيوت القديمة نظرا إلى خفة وزنها وسرعة تنفيذها بأقل كلفة.

تلافي الأخطاء

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة (سبيد هاوس) لمجال التشييد والبناء م. حمد العنزي إن نظام الحديد البارد من أجود أنواع البناء الحديثة والتي تتم عن طريق إشراف ورقابة أحدث الآلات الموجودة في المصانع وأكثرها تطورا.

وذكر أن سرعة إلانجاز في البناء بواسطة الحديد (المجلفن) تزيد بنسبة 80 في المئة عن نظيرتها التقليدية إضافة إلى توفيرها ما نسبته مابين 30 و45 في المئة من الكلفة الإجمالية للبناء مقارنة بالبناء التقليدي.

وعن مدى الإقبال على البناء بالحديد (المجلفن) لفت العنزي إلى أن كفاءة المنتج وسرعته وسهولته في التشطيب وقلة كلفته مقارنة بالتقليدي جعلت الإقبال عليه كبيرا لاسيما عند تشييد المباني ضعيفة التأسيس.

لكن العنزي أوضح أن العمر الافتراضي للنظام يصل حتى 120 عاما مشيرا إلى منح ضمان للهيكل الفولاذي يتراوح ما بين 15 و20 عاما.

صلابة ومتانة

من ناحيته، قال فيصل عبدالغفور المدير العام لشركة (أم. جي. أو) لمجال التشييد والبناء بالطريقة الحديثة من الهياكل الفولاذية إن البناء بنظام الحديد البارد يمتاز بالصلابة والمتانة والجودة العالية التي تقاوم كل المتغيرات والعوامل البيئية والطبيعية فضلا عن امتلاكه حلولا ضد الصدأ بأن يتم تلبيسه من الخارج بطبقتين من الألواح الأسمنتية.

