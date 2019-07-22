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مال وأعمال

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نتائج جيدة بميزانية محدودة


أعرب المواطن عبدالله العنزي لـ «كونا» عن شعوره بالرضا بعد استخدامه تقنية البناء بالحديد البارد إذ إن النتيجة فاقت توقعاته في توسعة جزء من منزله وقد تم الإنجاز خلال فترة وجيزة، مشيرا إلى عدم وجود تباين بين التوسعة والتشطيب النهائي مع المنزل الأساس.
أما المواطن محمد وليد فقال لـ «كونا» إن البناء بالحديد (المجلفن) مكنه من إضافة طابق إضافي إلى منزله بطريقة عصرية وبميزانية محدودة.
يذكر أن تشكيل الهياكل الحديدية يتم في المعمل مباشرة ثم تنقل إلى موقع البناء ويتم تركيبها بكل سهولة مع مواد التكسية ومواد العزل والتشطيبات.


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