مال وأعمال

أكد رئيس مجلس إدارة شركة رساميل للاستثمار الدكتور فهد الراشد ان الشركة قامت باطلاق منتجات استثمارية جديدة ومبتكرة ومن خلال توقيع اتفاقيات مع جهات محلية وإقليمية وعالمية من أجل ضمان امتثال جميع أنشطتها الاستثمارية إلى القواعد والأنظمة المعمول بها بسلاسة، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الإنجازات التي تم تحقيقها وركيزة مهمة للنمو في المستقبل.

وقال الراشد خلال الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة 70 في المئة ان رساميل استمرت ببذل جميع الجهود من أجل تحقيق السياسة المرسومة ومن أجل الوصول الى الربحية لعملائها ومساهميها رغم التحديات الكبيرة التي تواجه شركات الاستثمار وذلك من خلال تقديم منتجات جديدة توفر عوائد إيجابية للعملاء».

وأضاف «على الرغم من صعوبة البيئة التشغيلية العامة والأوضاع الاقتصادية الصعبة السائدة إلا أن إدارة الشركة أطلقت خلال العام الماضي خدمة استثمارية جديدة أطلقنا عليها اسم Sphere وهي من أوائل المنصات في المنطقة لتقديم الحلول الاستثمارية الشاملة حسب الشريعة الإسلامية مستخدمين منتجات الأطراف الأخرى».

وصادقت الجمعية العمومية على جميع بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية والموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

