آخر النهار

يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي «علاء الدين»، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك، ببيان وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مشاركة النجم العالمي في مهرجان الجونة، الذي يعقد كل عام على أرض مصر، يأتي كثمرة للتعاون المستمر والبناء بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان.

ونوهت بأن ذلك جاء بفضل التواصل مع أبنائنا بالخارج وخصوصا أبناء الجيلين الثاني والثالث، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج لما له من قوة تأثير، وبالتالي فإن نجاح مينا مسعود يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج، معربة عن فخرها بما وصل إليه في مشواره الفني فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم.

من جانبه، أعرب عمرو منسي، الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بمشاركة مينا مسعود في الدورة الثالثة للمهرجان، مؤكدًا أن إدارة المهرجان لن تدخر جهدًا في سبيل بناء جسور التواصل مع نجوم السينما العالمية بشكل عام، وذوي الأصول المصرية منهم بشكل خاص، وجذبهم للمشاركة في المهرجان الذي نسعى بدأب لكي يظهر في أبهى صورة.

يُذكر أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. ولعب دور «علاء الدين» في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور «طارق القصار» في المسلسل التلفزيوني «جاك رايان»، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل «نيكيتا».

