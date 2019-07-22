آخر النهار

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، الكاتبين القديرين يسري الجندي والسيد حافظ، كرمزين للمسرح المصري والعربي، في دورته الـ12، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 17 حتى 30 أغسطس المقبل. يسري الجندي هو مؤرخ المسرح والدراما المصرية ويحتل موقعاً متميزاً بين كتاب المسرح المصري والعربي باجتهاداته المستمرة في تأصيل شكل مسرحي عربي له رؤيته المعاصرة مستلهماً التراث الشعبي وبدأ تواجده في الساحة المسرحية أواخر الستينيات بكتابة مسرحية: ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر وبعدها تتالت مسرحياته والتي منها: «بغل البلدية، وحكاية جحا مع الواد قلة، والمحاكمة، وعنتر زمانه، وعنترة، وحدث في وادي الجن، واقدساه، ودكتور زعتر، والإسكافي ملكا».

أما السيد حافظ فهو كاتب مسرحي له العديد من الأعمال ويكتب لمسرح الطفل أيضا وهو أول كاتب عربي تنشر له جامعه أريزونا بالولايات المتحدة خمس (5) مسرحيات باللغة الإنكليزية وثلاث مسرحيات باللغة العربية علي الإنترنت وأول كاتب عربي تنشر له المملكة البريطانية سبعه أعمال مسرحية باللغة الإنكليزية ومن أعماله المسرحية للكبار: «حكاية الفلاح عبدالمطيع، وإشاعة، وحلاوة زمان»، وكتب لمسرح الطفل مسرحيات: «سندس، وعلي بابا، وعنتر بن شداد، وفرسان بني هلال، وقميص السعادة، وأولاد جحا، وسندريلا، وقطر الندى، وحمدان ومشمشة، وحب الرمان» ويستهدف المهرجان القومي للمسرح المصري عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطويرعروضها فكريا وأدائيا وتقنيا.

