آخر النهار

شعت العاصمة اللبنانية بيروت نوراً مساء أول من أمس، حيث تناغم حفل الفنان زياد الرحباني مع أوجاع المواطنين ضمن مهرجانات أعياد بيروت، وقدم زياد لجمهوره أغنيات على إيقاع الموسيقى السياسية التي تحاكي كلماتها بســخرية اضطراب الشارع وتعزف على أوتار المطالب الشعبية.

وتحت عنوان «بما إنو» كانت فرقة زياد الرحــباني تــؤدي أغنيات عاشت في ذاكرة اللبـــنانيين. ولدى صعوده إلى المسرح وقف الجمهور وصفق بحرارة لدقائق، قبل أن يعزف الرحباني على «البيانو» أشهر مقطوعاته الموسيقية وبينها «أبو علي» و«ميس الريم». شاركت في الحفل مغنية «الجاز» الأمريكية ليزا سيمون، التي قدمت أغنيات لوالدتها المغنية الراحلة الشهيرة نينا سيمون بتوزيع خاص لزياد الرحباني، الذي اشتهر باعتماده على هذا النوع من الموسيقى، وكانت ليزا سيمون التي بدأت شهرتها في «برودواي» قد شاركت في مهرجانات بعلبك الدولية عام 2016. ضمّت فرقة زياد الرحباني 40 عازفاً بقيادة «المايسترو» كارن دورجاريان، ومن بينهم أعضاء الفـرقة الهولندية وعازفون من مصر وسورية ولبنان. وتنوعت الآلات بين «الكمنجات» وآلات النفخ والإيقاع والآلات الشرقية، حيث عزفت الفرقة ورافقتها جوقة بقيادة التينور ادغار عون.