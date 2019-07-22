آخر النهار

يستعد المطرب مصطفى قمر لطرح ألبومه الجديد «ضحكت ليا»، الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد آخر ألبوماته «أنا مطمن» عام 2014، ومن المقرر طرح الألبوم مطلع الشهر القادم على أن يضم 12 أغنية، كما نشر «قمر» صورة البوستر عبر حسابه على موقع «انستغرام». يتعاون «قمر» في ألبوم «ضحكت ليا»، مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين، من بينهم حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، وعمرو مصطفى، ومحمد الهادي، ووليد سعد، وأمير طعيمة، ورضا زايد، وسامح كريم، ومودي سعيد، ورمضان محمد، وأسامة مصطفى، وخالد أمين، وأحمد علاء الدين. يذكر أن آخر ألبومات المطرب مصطفى قمر، كان ألبوم «أنا مطمن»، الذي طرحه عام 2014، وضم 12 أغنية هم «هو جراله ايه»، و«قلبي واللي حصله»، و«حالة غريبة»، و«ده كلامه تلات أربعة»، و«سبني أقول»، و«بضحك أوي»، و«فينا من كده»، و«لحظه ضعف»، و«حد غيري»، و«أنت عارف»، و«اتنين وأربعة»، و«أنا مطمن».