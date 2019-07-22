آخر النهار

طرحت الفنانة راندا حافظ البرومو الأول لألبومها المقبل بعنوان «اكتر واحدة مبسوطة»، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويضم الألبوم 9 أغان متنوعة، من بينهم «ياللي روح»، و«ذكريات»، وهما من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد صلاح حسني، وتوزيع أحمد إبراهيم، كما تتعاون الفنانة راندا حافظ من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين من بينهم: «أمير طعيمة»، «عصام حسني»، «نور عبدالله»، «أحمد سامي»، «طارق درويش»، «أحمد صلاح حسني»، «سامر أبوطالب»، «محمد النادي»، «إسلام زكي»، «إيهاب عبدالواحد»، «خالد عز»، «مصطفى الشعيبي»، «توما»، «نادر حمدي»، «وسام عبدالمنعم».

