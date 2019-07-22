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كشفت الفنانة نسمة محجوب عن موعد حفلها الغنائي القادم ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للأوبرا المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير « إنستغرام». وعلقت قائلة : «لكل اهالي دمنهور بيسعدني ويشرفني اني اكون معاكوا زي كل سنة يوم 2 اغسطس الساعة 8 مساء على مسرح الأوبرا، مستنياكوا ومجهزالكوا مفاجآت كتيييييير». من المقرر ان تشدو نسمة بعدد من أغانيها الشهيرة مثل منها يا محروسة، الحب المستحيل، مفيش حكاية حب، صدفة، قلبي وحرة فيه، وجوه، هتقولي اية، مستغربة، دوام الحال .

كانت نسمة محجوب قد أعربت عن سعادتها بالتواجد والمشاركة المتواصلة في الفعاليات والاتشطة والمتعددة التي تنظمها دار الاوبرا مؤكدة انها ستظل علامات بارزة ومضيئة في مشوارها الفني.

