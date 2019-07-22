إضاءات

أعربت الفنانة مريم حسن عن سعادتها بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها على مسلسلها الرمضاني «أبو جبل» مؤكدة أن المسلسل يمثل إضافة في مشوراها الفني.

وقالت مريم - في تصريحات صحافية - إنها تحرص على عدم تكرار نفسها في نوعية محددة من الأدوار، مشيرة إلى أنها رحبت للغاية بفكرة الدور الذي تقدمه وخاصة أنه وضعها بمنطقة تمثيلية جديدة لم تخضها من قبل، وبالتالي لا يمكن أن ترفض دورا فنيا جديدا يقدمها للجمهور بشكل جديد.

وأضافت أنها تعتبر شخصية انتصار، التي جسدتها بالمسلسل، دوراً جميلاً بالنسبة لها، وهي مختلفة في الشكل والمضمون ولم تقدم مثل هذه النوعية سابقا سواء من ناحية الطبقة الاجتماعية أو أسلوب حياتها ولا طريقة كلامها ولذلك استفزتها الشخصية لتقديمها بمجرد قراءة السيناريو.

وأكدت أنها أحبت الشخصية وطريقة تفكيرها وشكلها لأنها شخصية فاعلة وتغير في الأحداث ولذلك تعلق بها الجمهور وتفاعل معها.. مشيرة إلى أنها لا تقيس أدوارها بالمساحة أو البطولة، إنما باختلاف طبيعة كل دور والمنطقة التي يضعها فيها العمل الفني بشكل عام، لافتة إلى أن مسألة المنافسة والصراعات غير موجودة لديها، لأنها تبحث عن تقديم أفضل ما عندها.

وتنتمي أحداث مسلسل «أبو جبل» إلى نوعية الدراما الاجتماعية الممزوجة بالإثارة، وتتناول قصة حسن أبو جبل والتي جسدها الفنان مصطفى شعبان، الذي يفقد اثنين من أولاده وأمواله جراء حريق يشتعل في منزله بفعل فاعل، فيبدأ في البحث عن الجاني في الوقت الذي يتصارع فيه مع شقيقيه حول الميراث والشركة التي تركها والدهم لهم.

