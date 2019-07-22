وطن النهار

أصدرت مديرية التوجيه المعنوي في الحرس الوطني عددا جديدا من مجلة الحرس الوطني الكويتي تضمن توثيقا لزيارة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد، الى الحرس الوطني.

وأكد مدير مديرية التوجيه المعنوي ورئيس تحرير مجلة الحرس الوطني العقيد الركن عبدالله صالح نزال أن العدد الثامن والستين من المجلة يواكب الذكرى الثامنة والخمسين لاستقلال الكويت وبدء مراحل بناء دولة المؤسسات، ومرور 52 عاماً على صدور المرسوم الأميري بانشاء الحرس الوطني ليكون هيئة مستقلة عن الجيش والشرطة.

