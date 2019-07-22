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نظراً للإقبال الكبير الذي شهده «الأول»

سيلفرمان: تنظيم يوم ثانٍ للتأشيرات الطلابية


أعلن السفير الأميركي لدى البلاد لورانس سيلفرمان أول من أمس السبت ان السفارة الاميركية ستنظم يوما ثانيا لاستخراج التأشيرات الطلابية في السادس من اغسطس المقبل نظرا للاقبال الكبير الذي شهده اليوم الاول.
وأضاف سيلفرمان في تصريح لـ (كونا) بمناسبة انتهاء اليوم السنوي الاول لتأشيرات الطلاب ان تشجيع الطلاب الكويتيين على الدراسة في الولايات المتحدة يعد من أهم أولويات السفارة.
وقال ان القسم القنصلي في السفارة انجز مئات المواعيد المحددة لتأشيرات الطلاب الراغبين في استكمال دراستهم في جامعات الولايات المتحدة الاميركية.
وأكد ان الدراسة في الجامعات الاميركية «تعد الطلاب للنجاح في حياتهم المهنية» مضيفا انه من الممكن لكل طالب أن يختار بين 4000 جامعة معتمدة وعالية الجودة لتلبية كل احتياجاته واهتماماته.
وأشار الى ان الطلاب الشباب «سينضمون الى خمسة أجيال من الكويتيين والكويتيات الذين درسوا في الولايات المتحدة الذين أصبحوا اليوم قادة في الحكومة والأعمال التجارية وفي مجالات أخرى». وقال سيلفرمان انه وممثلي الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة استقبلوا في اليوم الاول نحو 200 طالب في السفارة متمنين لهم النجاح والتفوق.


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