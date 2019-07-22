وطن النهار

ثمن عميد كلية دفاع حلف شمال الاطلسي (ناتو) الدكتور ستيفن ماريانو أول من أمس السبت مشاركة الكويت «المهمة» في أنشطة التعاون والشراكة مع الكلية والحلف ما تجاوز البعد الاقليمي لصالح الأمن والسلام العالمي. وقال ماريانو في تصريح لـ (كونا) بمناسبة تخرج منتسبي «الدورة 134 للرتب العليا» بمقر الكلية بروما ان انخراط الكويت من نحو عشر سنوات في دورات الدراسات الاستراتيجية العليا يتسم بأهمية خاصة نظرا لمكانة الكويت المتميزة بين شركاء حلف شمال الأطلسي. وأعرب عن تطلعه لتعزيز الشراكة مستقبلا ازاء التحديات الماثلة والعمل من خلال مثل هذه الدورة على استتباب الاستقرار الاقليمي وحفظ السلم العالمي. وسلمت قائدة الكلية الجنرال كريس وايتكروس شهادات التخرج لمنتسبي الدورة من 33 دولة وبينهم العقيد بالجيش الكويتي محمد جمال.

وتعد دورات كلية (ناتو) الاقليمية والعليا من أهم مبادرات الحلف الأكاديمية مع البلدان المنخرطة في (الحوار المتوسطي) و(مبادرة اسطنبول للتعاون) ومع البلدان الشريكة في الشرق الأوسط المنبثقة عن قمة ريغا في 2006 ومقرراتها.

وعقدت أولى الدورات في عام 2009 بهدف تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين (ناتو) وشركائه وبناء حوار أوثق وتعاون مكثف في مجال التعليم للربط بين المسائل مثار قلق هذه البلدان والحلف وتطوير الفهم المتبادل.

