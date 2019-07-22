وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس عن توزيع كوبونات عيد الأضحى المبارك لصالح 1150 أسرة محتاجة داخل البلاد بقيمة 30 دينار كويتي لكل كوبون وذلك ضمن حملتها السنوية الخيرية (عيدكم مبارك). وقالت مديرة ادارة المساعدات المحلية في الجمعية مريم العدساني لـ (كونا) ان هذه الحملة تهدف الى اظهار البسمة والفرحة على وجوه الاطفال والنساء وكبار السن مؤكدة حرص الجمعية على مشاركة الأسر المحتاجة والتخفيف عنهم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضافت العدساني أن المستفيدين من المساعدات سيتوجهون لشراء كسوة العيد من المحلات المخصصة لتغطية احتياجات الأطفال الأيتام والأسر المتعففة بمناسبة عيد الأضحى بما يسهم في ارساء روح البهجة على الجميع. وأوضحت أن المساعدات التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة داخل الكويت تشمل الأرامل والأيتام والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن ومحدودي الدخل.

وأشارت الى اهتمام الجمعية بمد جسور التعاون والشراكة الانسانية والخيرية مع المحسنين الذين يدعمون جهودها الانسانية لتصل تبرعاتهم الى المحتاجين والشرائح الاخرى في المجتمع.

ولفتت الى أن الجمعية تستقبل الصدقات والزكاة من المواطنين لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين داخل البلاد منوهة بعطاء الكويت الذي لن يتوقف عن مساعدة المحتاجين سواء داخلها أو خارجها.

