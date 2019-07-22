وطن النهار

يعتبر مشروع مستشفى الولادة الجديد نموذج معماري رائع لصرح طبي مهم يضم جميع مرافق التشخيص والعلاج والأقسام الطبية المساندة لحالات أمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى وحدة طبية متطورة لرعاية حالات الأطفال الخدّع وحديثي الولادة، حيث تضم المستشفى عدد 780 سريراً و27 غرفة عمليات و60 غرفة ولادة بقدرة استيعابية تصل إلى 360،000 حالة ولادة سنوياً.

ويقع المشروع على موقع متميز بمنطقة الصباح الصحية بالشويخ بمحافظة العاصمة، موازياً للشريط الساحلي لخليج الكويت وقد تم توجيه غرف المرضى نحو الجهة البحرية المتميزة.

ويتألف من خمسة مباني وهي: مبنى المستشفى الرئيس (11 طابق) ومبنى العيادات الخارجية والإدارة ومبنى مواقف السيارات متعدد الأدوار ومبنى يضم محطة الخدمات المركزية وسور خارجي باتجاه البحر بطول 320 متر تقريباً لصدّ مياه البحر، وجسور مشاة مكيّفة لربط المباني ببعضها البعض.

يتكون المبنى الرئيس للمستشفى من ثلاثة أبراج لغرف المرضى المقيمين فوق كتلة التشخيص والعلاج وقريب من مبنى العيادات الخارجية ومبنى مواقف السيارات المرتبطة بالبهو الرئيس عبر عدة مستويات، ويرتبط قسم الطوارئ الذي يمثل جزء مهم من الوحدة المركزية في المشروع بشبكة أقسام الطوارئ الموزعة في منطقة الصباح الطبية.

لقد تم تصميم الجسور لربط المستشفى الجديد بالمباني الحالية، فسوف يتم الربط بين المبنى الجديد و«مبنى بتول العيبان لهشاشة العظام والسجلات الطبية» كما سيتم الربط بين مبنى العيادات الخارجية مع «مبنى غنيمة الغانم للأطفال الخدّج»، هذا بالإضافة ربط مبنى المستشفى الرئيس مع مبنى العيادات الخارجية و الإدارة.

وتشرف وزارة الاشغال على المشروع وتبلغ قيمته الإجمالية 221 مليون دينار كويتي يشمل التصميم والإنشاء والإنجاز والتأثيث والتجهيز الطبي والصيانة التشغيلية للمستشفى الجديد، ويعتبر أحد المشاريع الإنشائية العملاقة.

كما يشمل المشروع سردابين مخصصين كمواقف للسيارات بسعة 532 سيارة بالإضافة إلى مبنى مواقف متعدد الأدوار بسعة 1219 سيارة.

