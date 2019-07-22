وطن النهار

كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على لسان المتحدث الرسمي للهيئة د. محمد عبد الرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة (3) قياديين و (7) مديرين ورؤساء أقسام في وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ونائب رئيس مجلس إدارة شركة خاصة الى النيابة العامة. وأكد بوزبر في تصريح صحافي أن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغاً مقدما من وزير الأشغال العامة مطويا علي مستندات وتقارير بشأن الواقعة وتم قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات بالهيئة.

وأشار إلى أن الواقعة تتلخص بشأن نتيجة التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق حول الآثار الناجمة عن تجمع الأمطار بالطرق والشوارع وكذلك طفح مجارير الصرف الصحي، وتقارير أخرى حصلت عليها الهيئة بشأن الموضوع ذاته ومنها نتيجة تقرير اللجنة الفنية القانونية المستقلة للتحقيق في ظاهرة تطاير الحصى والعيوب الاسفلتية الأخرى على طرق الكويت.

وقال بوزبر انه لما كان من البيّن من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والخبراء التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان، أنها تثير في طياتها شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة ناشئاً عن إهمال. والمنصوص عليها كجرائم فساد في المادة رقم (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والمؤثمة بنصوص المواد (10، 14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة،

وبعد ما اطمأنت «نزاهة» الى أساس معقول لتوافر شبهات جرائم الفساد الوارد نصها ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضدهم المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النيابة العامة.

وشدد بوزبر على أن «نزاهة» ستواصل الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول الى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد التي تدخل ضمن اختصاصها النوعي.

