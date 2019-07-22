وطن النهار

وضع مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين حجر الأساس لمشروع المبنى الاداري الخاص بالاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الرابية بجانب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وهو عبارة عن مبنى متكامل تم تسليم إنشائه لإحدى شركات المقاولات المعروفة والمصنفة والمعتمدة من قبل بلدية الكويت بعد ترسية المناقصة عليها.

وحضر وضع حجر الأساس رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك ونائب الرئيس حسين بن صامل وأمين السر محمد صنهات العتيبي وأمين الصندوق جابر مرزوق العازمي وعضوا مجلس الادارة فهد الحيان ومبارك عوض العازمي ومدير الاتحاد عايد الرشيدي.

وكشف رئيس الاتحاد عبدالله الدماك في تصريح صحافي بعد وضع حجر الأساس أن الشركة المنفذة تقوم بعملها على أكمل وجه ونتوقع تسليم المبنى خلال مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ليكون هناك مبنى متكامل للاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقة الرابية خاصة وأن المبنى الحالي مضى عليه أكثر من أربعة عقود منذ سبعينيات القرن الماضي حيث رأى مجلس الإدارة ضرورة إنشاء مبنى متكامل وعلى الطراز الحديث إضافة إلى وجوده بالقرب من مقر الهيئة العامة للزراعة ليسهل على المزارعين معاملاتهم ويقرب المسافات وهذا ما يسعى إليه مجلس إدارة الاتحاد لخدمة جميع المزارعين وتسهيل مهام عملهم.

