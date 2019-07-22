وطن النهار

قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود إن التسارع غير المدروس للانتقال للشدادية ليس سوى تسابق إعلامي على حساب مصلحة أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والطلبة، فالمباني غير مهيأة والبنية التحتية غير مكتملة والطرقات غير موصولة وهناك آلاف العمال لا يزالون في الموقع ولم تنته الأعمال ولم تنجز بعد. وأضاف الحمود في تصريح صحافي أن الهدف من الانتقال في بداية العام الجامعي 2019/2020 تسجيل بطولات وهمية على حساب إدارات سابقة ووزراء سابقين عملوا واجتهدوا ولكن الزمن جعل من الانتهاء غير المكتمل في عهد الإدارة الحالية التي تحاول قطف الثمار رغم كونها لم تنضج بعد. وذكر ان الانتقال الحائر مضحك ومبك فتارة يطلب من أعضاء الهيئة التدريسية أن تكون الدراسة النظرية في الشدادية والمختبرات في المباني القديمة وتارة يقولون إن محاضرات الأحد والثلاثاء والخميس في الشدادية والاثنين والأربعاء في المباني القديمة. وسأل الحمود: إذا كانت الدراسة الجامعية تمتد إلى المساء فما هي الحلول وماهي السيناريوهات الأخرى المعروضة وأن الكلاب السائبة ( أجلكم الله ) لا تزال تملأ المكان غير المأهول، والأنقاض والحفر لا تزال لم تردم فما هو مصير أبنائنا والعاملين؟. وشدد الحمود على أن التذرع ببداية انطلاق عقد الصيانة مع التسليم للمشروع مبرر غير قانوني بل وهمي فالمقاول مسؤول وفقاً لنظريات القانون الاداري والعقود الادارية، بل هو يضمن العيوب الخفية ولا تنطبق عليه مسؤولية المقاول في القانون المدني بـــــــل هو يتعامل مع الدولة وفقاً لقواعد وأحكام القانون العام وهو مسؤول وفقاً لقواعد ذات طبيعة مشددة بحسبان المال العام هو جوهر الاتفاق والمرفق العام للتعليم العالي هو موضوع العقود.

وتابع إن العجلة والهرولة في الانتقال رغم عدم تهيئة كل المستلزمات لا يراد منها سوى تسجيل البطولات الوهمية، ومن المستغرب أن مبنى الادارة الجامعية لم يكتمل في الشدادية وهذا يعني أن الادارة لن تنتقل بل ولن توجد لعدم وجود مكان لها في العام الجامعي 2019/2020، فما هو مبرر العجلة وما هي دواعيه ومقتضياته والأهم ما هي آثاره؟ .

