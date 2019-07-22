وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بسؤال عن مشروع القرية التراثية الذي يعتبر من المشاريع المهمة في قلب العاصمة ويقع بين شارع الخليج العربي وعلى امتداد شارع عبد الله الأحمد وأبرم عقده في عام 2004. واكد كمال في سؤاله أن المشروع تعثر كثيرا حسب ماذكره مدير عام البلدية قبل فترة بأن وزارة المالية ستقوم بفسخ عقده قريبا بعد تعطل لأكثر من 10 سنوات كان له الأثر السلبي المباشر وغير المباشر على تنمية العاصمة وتعطيل المشاريع الترفيهية والتراثية فيها. وطالب كمال بالرد على الاسئلة حول تعطل المشروع متسائلاً متى كان من المفترض أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع حسب العقد المبرم للمشروع؟ وما أسباب تعطل تنفيذه وهل تم فسخ عقد مشروع القرية التراثية؟ يرجى تزويدنا بتاريخ الفسخ؟ وما رؤية البلدية لاستغلال موقع القرية التراثية بعد فسخ العقد وما هو استعمال موقع المشروع حسب المخطط الهيكلي الثالث والرابع للدولة وما الإجراءات التي سوف تقوم بها البلدية لتطوير الموقع وهل لدى البلدية الرغبة والقدرة على استكمال تنفيذ مشروع القرية التراثية؟