وطن النهار

قام فريق الطوارئ في فرع بلدية محافظة العاصمة برفع وإزالة 559 إعلاناً خلال شهر يونيو الماضى. وأكد رئيس فريق الطوارئ في الفرع زيد العنزي ان المفتشين قاموا بتحرير 70 مخالفة وتوجيه 63 انذارا وتنبيها كما تم تحرير 13 مخالفة طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009 إلى جانب تحرير 17 مخالفة طبقاً للقرار 172 لسنة 2006. وأشار العنزي إلى أن إجمالي الشكاوى التي تم استقبالها والتعامل معها من خلال الخط الساخن «1855555» التابع لفريق الطوارئ بلغت 56 شكوى. ولفت العنزي إلى أن المفتشين قاموا بتوجيه 32 انذاراً داخل العقار طبقا للقرار الوزاري 206 لسنة 2009 و13 انذار تعد على املاك الدولة طبقاً للمرسوم بقانون 105 لسنة 1980، و6 تنبيهات تعدي على املاك الدولة طبقا للائحة الزراعة 172 لسنة 2007 إلى جانب إزالة 14 تعدياً على أملاك الدولة بالاضافة إلى غلق 3 محال إداريا فضلا عن فتح محل بعد ازالة المخالفات. وأوضح العنزى أنه تم توجيه 12 تعهدا وفق لائحة المحال العامة والمقلقة للراحة إلى جانب ترحيل 40 مخالفة لمكتب مدير الفرع حيث ضبط 9 عمال مخالفين اثناء الجولات برفقة اللجنة الرباعية.

