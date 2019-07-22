وطن النهار

استعرض مشروع «أمنية» تجربته البيئية ضمن وفد الكويت بمنتدى الأمم المتحدة السياسي رفيع المستوى الذي عقد بنيويورك، حيث شهدت تلك المشاركة الحديث عن تقرير هو الأول من نوعه للكويت حول أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة جهات حكومية وأهلية ومنظمات المجتمع المدني. وفي هذا الجانب عبرت سناء الغملاس الرئيس التفيذي لمشروع «أمنية» عن سعادتها بهذه المشاركة العالمية الرفيعة لدولتنا الحبيبة الكويت ولنا كمشروع بيئي وطني، مثمنة بهذا الاتجاه دور وتشجيع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

