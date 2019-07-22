وطن النهار

قياسات الحرارة الدقيقة هي الشغل الشاغل لمراكز وادارات الأرصاد حول العالم وللمحطات الأوتوماتيكية والتي تنقسم بدورها الى «بحرية» و«برية» ومن هذه الأخيرة هناك الزراعية والمناخية «الشاملة» ولكل محطة مجسات خاصة تعتمد على طبيعة استخدامها.

لكن في المجمل تخضع كل تلك المراكز والمحطات الى معايير عالمية يتوجب استيفاؤها حتى يمكن حساب الدرجة المرجوة والبناء عليها في القراءة المتخصصة لها.

وفي الكويت تحرص ادارة الأرصاد الجوية التابعة لادارة الطيران المدني على توفير كل المعلومات الدقيقة والموثوقة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة عن طريق اجهزة قياس علمية معتمدة دوليا من خلال 27 محطة رصد سطحية برية وبحرية موزعة على مختلف مناطق البلاد.

وقال نائب المدير العام لشؤون خدمات الملاحة الجوية في الادارة العامة للطيران المدني خالد الشعيبي لـ«كونا» امس الأحد ان «الأرصاد» الجوية تتولى قياس درجات الحرارة بشفافية وبطريقة علمية وفقا للمعايير المعتمدة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وعن طريق محطات الرصد التي تتم متابعتها على مدار 24 ساعة وتحليل القراءات ورصدها عن طريق اجهزة الحاسب الآلي بطريقة علمية.

وأكد الشعيبي ضرورة التفريق بين درجة الحرارة في الظل ودرجة الحرارة المباشرة تحت الشمس مبينا ان درجات الحرارة تتأثر بالبيئة المحيطة وطبيعة مقياس الحرارة المستخدم.

وعن الالتباس حيال ما يقرأه مؤشر الحرارة في بعض السيارات وما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها عن ارتفاع درجات الحرارة التي تخطت حاجز الـ 60 درجة مئوية في الأسابيع الماضية اوضح ان مقياس الحرارة في السيارة يتأثر بعوامل عدة منها درجة حرارة المحرك والأسفلت والحديد وشدة الازدحام المروري وأيضا عامل الوقت والألوان الداكنة وغيرها من المؤثرات الأخرى.

وعن الشروط الواجب توفرها لقياس درجة حرارة الجو ذكر ان الرصد يتم من خلال جهاز خاص عبارة عن صندوق خشبي من نوع خاص له فتحات تسمح بدخول الهواء على ان تكون درجة الحرارة داخل الصندوق غير متأثرة بأشعة الشمس كي لا تسجل درجات حرارة غير ثابتة وأن تكون درجة حرارة الهواء داخله مساوية تماما لدرجة حرارة الهواء الخارجي.

وأضاف ان درجة الحرارة المعلنة هي في الواقع درجة حرارة الهواء الذي تعرض لعوامل التسخين وأشعة الشمس لذا فان من شروط القياس ان يثبت مقياس درجة الحرارة على ارتفاع متر ونصف المتر عن سطح الأرض في منطقة مكشوفة لا تحيط بها اجسام او عوائق كالمباني او الأشجار كي لا تعيق حركة الهواء.

وبين الشعيبي ان جهاز القياس يكون معزولا عن اشعة الشمس المباشرة اي في منطقة الظل ومعزولا عن الحرارة المشعة من الأرض وبهذا تكون درجة الحرارة المعلنة هي درجة حرارة الهواء الفعلية.

من جانبه قال مراقب المناخ في «الأرصاد» الجوية الدكتور حسن دشتي لـ«كونا» ان الادارة تتولى ايضا قياس درجة حرارة التربة وبأعماق مختلفة كذلك درجة حرارة العشب. مؤكدا ان قياس مدة وشدة سطوع الشمس اثناء النهار عنصران مهمان من عناصر اخرى لفهم الطقس والتنبؤ به ويتجلى ذلك في فصل الصيف لناحية شدة اقتراب اشعة الشمس من اجسامنا وطول امد النهار.

وفيما يتعلق بعملية قياس درجات الحرارة في الرطوبة النسبية اشار الى ان ذلك يتم عبر «كشك الأرصاد» المثبت في «محطة ارصاد المطار» ويتميز بمواصفات عالمية دقيقة من حيث الحجم والارتفاع والمواد المصنعة منه اذ يبلغ ارتفاعه حوالي 140 مترا عن سطح الأرض.

وأضاف ان «كشك الأرصاد» يتكون من جهاز ميزان الحرارة الجاف وميزان الرطوبة وميزان الحرارة العظمى وميزان الحرارة الصغرى ومسجل درجة الحرارة وأخيرا مسجل الرطوبة النسبية.

وأوضح ان تسجيل قياس درجة الحرارة طوال اليوم يتم عبر جهاز مسجل درجة الحرارة في حين يتولى جهاز مسجل الرطوبة النسبية قياس الرطوبة النسبية وبعد اسبوع واحد يتم استبدال مخطط القياس بآخر جديد.

وأشار الى ان هناك جهازا ثالثا يقيس كمية الهطول اي قياس المطر والرذاذ والبرد والثلج ويقاس بالميليمتر لحساب كمية المطر خلال اليوم بميدان المحطات الأوتوماتيكية اي اجهزة قياس كمية الأمطار التي تعمل آليا.

وفيما يتعلق بقياس سرعة الرياح واتجاهها في محطة الأرصاد الرئيسة بين ان ذلك يتم بواسطة جهاز «الأنيموميتر» اذ تحتوي المحطات الآلية على جهاز الكتروني لقياس سرعة الرياح واتجاهها آليا وترسل البيانات الى قاعدة البيانات اولا فأولا.

