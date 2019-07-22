وطن النهار

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن ارتفاع عدد الموظفين المنتدبين ضمن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين الكويتيين في برنامج الأمم المتحدة الانمائي الــ JPO الذي ترعاه الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي الى 35 موظفا كويتيا بعد ان تم انتداب 9 موظفين جدد ضمن الفوج الرابع الذي تم انتدابه هذا العام الى نيويورك وبون وجنيف وفيينا وباريس. وأوضح المهدي على هامش لقائه الشباب الكويتي من موظفي الــ JPO خلال مشاركة وفد الكويت في فعاليات المنتدى رفيع المستوى حول اهداف التنمية المستدامة ان الفوج الأول وقوامه 10 موظفين فنيين مبتدئين كويتيين كان قد تم انتدابهم في نيويورك وكوبنهاغن وفيينا وبريدجتاون واسطنبول سنة 2013. وفي عام 2015 تم انتداب الفوج الثاني وقوامه 10موظفين فنيين مبتدئين كويتيين الى نيويورك وكوبنهاغن وفيينا وبون وبروكسيل وسنغافورة وبانكوك كما انتدب في عام 2017 الفوج الثالث وقوامه 6 موظفين فنيين مبتدئين كويتيين الى نيويورك وكوبنهاغن وجنيف.

وذكر ان الامانة العامة للتخطيط تقوم برعاية برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يقوم البرنامج بابتعاث عدد من الشباب الكويتي من الفئة العمرية الأقل من 34 سنة لمنظمات الأمم المتحدة المتخصصة في المجالات الإنمائية المتعددة للتدريب والعمل لمدة سنتين بدول مختلفة كالولايات المتحدة الأميركية، النمسا، سويسرا، وألمانيا وغيرهم، سعياً الى تطوير مستقبلهم المهني في مجال التنمية لاكتساب خبرات عملية مباشرة في التعاون الفني المتعدد. علماً بأن الوظائف التي يتم اختيارها تعتبر لأغراض حيوية تهدف الى دعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية، وكذلك يتم اختيار المرشحين للبرنامج على اساس تنافسي بحت تحت رعاية جهات مختصة من الأمم المتحدة.

وأشار الى انه تم ابتعاث الفوج الرابع من البرنامج سنة 2019، حيث يتضمن وظائف خاصة بادارات متعددة لدى الأمم المتحدة بعد ان تم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الكويت ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة العمل الدولية، بالاضافة الى الاتفاقيات السابقة حيث تتيح هذه الاتفاقيات الفرصة للموظفين الفنيين المبتدئين بأن ينضموا الى العمل في منظمات عدة ومجالات متنوعة علما بأن الفوج الرابع يتضمن وظائف معينة تم اختيارها لتكون متصلة بالركائز السبع لخطة التنمية الكويتية، التي تخدم تطلعات الكويت في بناء قدرات الشباب ويسهم الشباب انفسهم في دعم ركائز خطة التنمية.

