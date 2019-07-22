وطن النهار

احتفالاً بمرور 40 عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين الكويت وكوريا الجنوبية وبمناسبة الشراكة المثمرة بين المجتمعين الكوري والكويتي، يستضيف مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي مهرجاناً ثقافياً كورياً جنوبياً في يوليو الحالي. بالتعاون مع السفارة الكورية في الكويت، سيضم الحدث المنتظر معرضاً عن الموسيقى والأزياء والمطبخ الكوري الأصيل بهدف تقديم نماذج عالمية متنوعة وعرض اساليب الحياة المختلفة، يقوم مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ايضاً باحياء الحدث ضمن بيئة ملائمة من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتوفير فرص ازدهارها. كما سيعزز هذا الحدث الكبير الروابط بين المجتمعين الكوري والكويتي ويوفر الفرص الديناميكية لجميع القطاعات في الكويت. يتضمن المهرجان الثقافي الذي سيعقد في 24 و25 و29 و31 من شهر يوليو، ثلاثة فعاليات، تبدأ بمعرض عن الملابس الكورية التقليدية وفساتين الزفاف خلال معرض لأزياء «هانبوك» الكورية، تعرض فيه ملابس تقليدية وحديثة. وسيتيح المعرض لزواره امكانية معرفة المزيد عن كوريا الجنوبية من خلال ورشة عمل المكياج مع مستحضرات التجميل الكورية وتسريحات الشعر ايضاً، اضافةً الى ورشة عمل عن صناعة المجوهرات. كما ستُقام مسابقات وعروض الموسيقى والرقص التقليدي التي تقدم في مهرجان شانجان K-pop 2019، على مسرح مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي. وأخيراً، ستقوم المجموعة الدولية للفنون الشبابية بتأدية رقصة شعبية تقليدية تروي تاريخ البلاد القديم والغني من خلال سرد القصص الخيالية.

