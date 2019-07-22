وطن النهار

أكدت الحكومة ان استجواب النائب د. عبدالكريم الكندري والموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك «غير دستوري» لاحتوائه على ثماني مخالفات دستورية واضحة.

وأشارت الحكومة في مذكرتها القانونية التي قدمتها أمس الى اللجنة التشريعية البرلمانية الى ان محاور الاستجواب لا تتعلق ولا صلة لها بالسياسة العامة للحكومة.

وأوضحت ان المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عن جميع ما ورد بمحاور الاستجواب المذكور «ان صحت» تقع على الوزراء فرادى كل حسب اختصاصه عن أعمال وزارته.

وقالت ان المسلم به ان محاور الاستجواب تقع كلها في نطاق اختصاص وزارات محددة وفقاً لمراسيم انشائها، منوهة الى انه لا يجوز التزاما بقرار المحكمة الدستورية تحريك المسؤولية السياسية ضد رئيس مجلس الوزراء امام مجلس الأمة عن الاستجواب الماثل برمته. وأضافت ان الحفاظ على أحكام الدستور وعدم المشاركة في مخالفة أحكامه توجب رفض هذا الاستجواب بحسبان انه لا يعتبر من مسائل السياسة العامة للحكومة التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء وفقاً لأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية في هذا الشأن.

وحددت المذكرة التي قدمها وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د. فهد العفاسي ثماني مخالفات دستورية في الاستجواب أولها تتمثل في مخالفة الاستجواب للمادة 98 من الدستور والمذكرة التفسيرية في خصوصه.

وقالت: الثابت من الاستجواب وحسبما يدعي انه يتعلق بالسياسة العامة للحكومة وهو النطاق الذي يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء في حدوده وفقاً لما استقر عليه القراران التفسيريان للمحكمة الدستورية المشار اليهما من ان توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء يجب ان ينحصر نطاقه في مجال ضيق وذلك بأن يكون في حدود اختصاصه في السياسة العامة للحكومة دون ان يتعداها الى أي أعمال تنفيذية تختص بها وزارات معينة أو أي عمل لوزير في وزارته.

وأضافت: ولما كان تحديد السياسة العامة للحكومة وفقا لما ابانت عنه تفصيلا المحكمة الدستورية في قرارها المشار اليه هي التي يرسمها مجلس الوزراء وتعني الاطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا لها في توجيه العمل الذي تسير على خطاه وزارات الدولة ومصالحها وما تنوي الحكومة النهوض به من أعمال ومشروعات وخطط مستقبلية في المجالات المختلفة والتي تضمنها الحكومة برنامجها وتقدمه الى مجلس الأمة عقب تشكيل كل وزارة جديدة حتى يتيسر للمجلس الالمام بهذا البرنامج وابداء ما يراه من ملاحظات عليه.

وقالت: الامر الذي يكون معه تقديم هذا الاستجواب وقبل ابداء المجلس لملاحظاته عليه قد خالف النهج الدستوري المقرر بالمادة 98 بغرض اثارة المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء عن هذا البرنامج، ويتضمن مصادرة لحق اعضاء المجلس في مناقشة برنامج عمل الحكومة، فضلا عن مخالفته للضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في خصوص حسن اختيار توقيت الاستجواب وحسن توجيهه ذلك انه كان يتعين على المستجوب التريث لحين مناقشة البرنامج في مجلس الأمة ثم ابداء الملاحظات بشأنه.

المخالفة الثانية

نصت المخالفة الدستورية الثانية على انه لا يجوز ان يكون محل الاستجواب ما هو مطروح على احدى اللجان البرلمانية الا بعد ان تقدم هذه اللجنة تقريرها، ذلك ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تنص في المادة 80 منها على أنه لا يقبل طلب الكلام أمام مجلس الأمة في موضوع محال الى احدى اللجان الا بعد تقديم تقريرها.

وكان الثابت ان الاستجواب الماثل تضمن حسب ما يدعي ما يتعلق بالسياسة العامة للحكومة التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة المعروض على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمحال اليها بقرار المجلس بتاريخ 11/12/2018، وكانت هذه اللجنة حتى تاريخ تقديم الاستجواب الماثل لم تقدم تقريرها الى مجلس الأمة، وبما يعد معه هذا الاستجواب قد تضمن موضوعا محالا للجنة برلمانية ومن ثم تجاوزا على احكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومصادرة على حق المجلس جميعه في استجلاء الحقيقة والدراسة المتأنية للبرنامج الذي سبق ان اتخذ فيه قرار باحالته الى لجنة برلمانية، وهو أمر لا يجوز لائحياً.

وأشارت المخالفة الدستورية الثالثة الى عدم الالتزام بنطاق المسؤولية السياسية لرئيس مجلس الوزراء بخروج محاور الاستجواب عن الاختصاص الدستوري المقرر لسمو رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت ان محاور الاستجواب الماثل لا تتعلق ولا صلة لها بالسياسة العامة للحكومة، وفقاً للتحديد الذي أبانت عنه تفصيلاً المحكمة الدستورية في قرارها المشار اليه وحسبما سلف بيانه، كما انه ورد بصحيفة الاستجواب «ان مهام رئيس مجلس الوزراء التي قررها الدستور تتمثل في أن يضع السياسة العامة للحكومة في كل المجالات، وان يحدد اتجاهات وزرائه لما فيه تحقيق المصلحة العامة وفقا لمنهج لا يتأثر بتغير الوزراء، وليس هذا فقط بل هو ملزم بالمتابعة والاشراف والتنسيق للتأكد من فعالية وزرائه وتنفيذهم لهذه السياسات حتى تحقق حكومته النتائج المرجوة منها» (ص 3 - فقرة 1). وهذا الادعاء يخالف ما قررته المادة 100 من الدستور بنص واضح لا لبس فيه ان توجيه الاستجواب لرئيس مجلس الوزراء يكون عن الأمور الداخلة في اختصاصه، ومن ثم فلا يسوغ مساءلته عن أمور تخرج عن نطاق اختصاصه الذي ينحصر نطاقه في حدود السياسة العامة للحكومة، والا غدا الاستجواب مشوبا بمخالفة الدستور.

وقالت كما ورد بصحيفة الاستجواب «بهذه الكلمات والالتزامات التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء امام الأمة في أول يوم من بداية اعمال مجلسها بالفصل التشريعي الخامس عشر يكون قد حدد سياسته العامة التي ستتبناها حكومته ورؤيته المفترضة لتسيير أعمالها» (ص3 - الفقرة الأخيرة).

«تثور المسؤولية السياسة لرئيس مجلس الوزراء عن هذا المحور بسبب اخفاقه بتنفيذ سياسته العامة وعجزه عن توجيه مجلس الوزراء بتنفيذ ما جاء على لسانه من التزامات أمام مجلس الأمة» (ص4 - فقرة 5)

وهذا الادعاء يخالف مفهوم السياسة العامة للحكومة التي يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء حسبما حددته المحكمة الدستورية من أنه التي تُضمنها الحكومة برنامجها وبالتالي فلا يجوز أن تتم مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن كلمته في افتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وذلك لعدم تضمينها برنامج عمل الحكومة.

وأشارت الى ان المسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عن جميع ما ورد بمحاور الاستجواب المذكور تقع على الوزراء فرادى كل حسب اختصاصه بحسبان انها تقع جميعها في نطاق اختصاص وزارات وجهات محددة وفقاً لقوانين ومراسيم انشائها ولا سيما ان القضايا التي اشار اليها الاستجواب الماثل هي أعمال تنفيذية يسأل عنها الوزير المختص بكل منها.

المخالفة الرابعة

وجاءت المخالفة الدستورية الرابعة تنص على مخالفة الاستجواب للعنصر الزمني للمسؤولية السياسية (المسؤولية السياسية لا تكن عن أعمال وزارة سابقة) قائلة:

من المبادئ الدستورية المستقرة إعمالاً للعنصر الزمني في الاختصاص الذي يجوز تقديم استجواب عنه أنه يجب أن يكون التصرف الذي يسأل عنه رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المستجوب قد صدر منه أو من أحد الاشخاص التابعين له بصفته خلال فترة توليه الوزارة والتي تبدأ من تاريخ تعيينه وتستمر حتى تنتهي بزوال مهامه الوزارية فالاصل ان المسؤولية السياسية لا تكون عن اعمال وزارة سابقة وهو ما قررته المحكمة الدستورية في قرارها في طلب التفسير المشار اليه حيث قررت أنه لايجوز استجواب الوزير عن الاعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها. وأضافت كما قررت أنه يجب لمساءلة رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة أن تكون هذه السياسة قائمة ومستمرة.

لذلك فانه لايجوز من الناحية الدستورية أن يتضمن الاستجواب مساءلة رئيس مجلس الوزراء عن موضوعات وسياسات عامة تضمنتها برامج عمل وزارات سابقة وخلال فترات سابقة على تولي مهام منصبه، إذ ان نطاق الاستجواب يجب أن ينحصر فقط منذ تاريخ تشكيل الوزارة بموجب المرسوم رقم 254 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2017.

السياسة الخارجية

وفي المخالفة الدستورية الخامسة أكدت انها تتعلق بالسياسة الخارجية لدولة الكويت حيث تضمن المحور الثاني من الاستجواب الاتهام بأن مجلس الوزراء يعلن اجراءات علاجية من اجل ترشيد الانفاق لكن يستمر في تقديم المنح الخارجية عن طريق قرارات يصدرها بذلك. وهو ما يعد اعتراضاً من الاستجواب على السياسة الخارجية للدولة ومساساً بها.

وكانت المحكمة الدستورية في قرارها في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 11/4/2005 قد بينت الضوابط بالنسبة للسؤال البرلماني في خصوص السياسة الخارجية بما يمنع الحرج عن الدولة في علاقتها وفي مركزها الخارجي، وبمراعاة أن ما يطبق بالنسبة للسؤال يطبق كذلك بالنسبة للاستجواب باعتباره سؤالا مغلظاً.

التنازل عن الاختصاصات

وفي المخالفة الدستورية السادسة: تضمن الاستجواب في المحور الأول التنازل عن الاختصاصات بالمخالفة للحقيقة حيث دلل على ذلك بقيام الديوان الاميري بتنفيذ مشاريع وزارة الاشغال وأنه بدلاً من أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بالقضاء على مشاكل الحكومة بتبني سياسة عامة اصلاحية تسرع من انجاز المشروعات فرغ مجلس الوزراء من اختصاصاته بالتنازل عنها.

ومن ناحية أخرى فان الديوان الاميري دستورياً هو من أفرع واجهزة السلطة التنفيذية وتسري في شأنه كل القوانين المتعلقة بالسلطة التنفيذية ويخضع في تعاقداته لما تخضع له الجهات الحكومية من رقابة جميع الجهات الرقابية في الدولة، ويقوم بتنفيذ المشاريع بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة، الجهاز المركزي للمناقصات، الفتوى والتشريع» ويتم اسناد بعض المشاريع له تنفيذا لرغبة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

اما المخالفة الدستورية السابعة فنصت على: تضمين الاستجواب اسئلة برلمانية بالمخالفة لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: حيث ذخر الاستجواب بالعديد من الاسئلة التي تصلح ان تكون محلاً لسؤال برلماني تقدم الى الوزير المختص بموضوعها ومن ذلك ما ورد بالصفحات «5، 6، 7، 10، 12، 13» والسؤال البرلماني وفقاً لقرارات المحكمة الدستورية في قراراتها التفسيرية «هو طلب البيانات او استفهام عن أمر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو استفسار عن مسألة، أو موضوع معين أو واقعة بذاتها أو استيضاح أمر مجهول» وذلك على خلاف الاستجواب الذي يتضمن اتهاماً بغية تحريك المسؤولية السياسية فيجب أن يكون موضوع الاستجواب واضحاً منصباً على وقائع محددة والا يكون غامضاً مبهما اذ من شأن الغموض والابهام تعذر حصر المعلومات.

تضمن الاستجواب العديد من الاسئلة البرلمانية في حين انه كان يتعين بداءة وفقاً لاحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة توجيه الاسئلة الى الوزراء المختصين بموضوع كل منها الا ان الاستجواب تحاشى ذلك حتى لا تصبح الموضوعات التي وردت فيه مسائل تنفيذية لا يجوز استجواب رئيس مجلس الوزراء عنها.

وفي المخالفة الدستورية الثامنة: نصت مخالفة الاستجواب لضوابط استعمال الحق الدستوري، مؤكدة انه وان كان حق الاستجواب، هو حقاً دستورياً يستند الى نص المادة 100 من الدستور، وأن الأصل في استعمال الحق من جانب عضو مجلس الأمة، أن يعتبر مشروعا ما دام العضو التزم فيه بالضوابط الدستورية المقررة في الدستور وقرارات المحكمة الدستورية، فإذا ما تجاوز الاستجواب الضوابط الدستورية اعتبر ذلك من قبيل التعسف في استعمال الحق والتي منها توجيه استجواب عن أعمال للوزير أو رئيس الوزراء لا تدخل في اختصاصهما ومثل مساءلة الوزير أو رئيس مجلس الوزراء عن اعمال وقعت في وزارة سابقة أو في فصل تشريعي سابق، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2006 في طلب التفسير رقم 5 لسنة 2004 من أنه «لا وجه للقول بأن حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجوابات غير محدد، فالواقع أن جميع الحقوق لها حدود من حسن الاستعمال فاذا تجاوزت هذه الحدود انقلبت الى ضدها وفقد صاحبها الحق فيها.

