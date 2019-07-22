وطن النهار

أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي ان اللجنة بحثت موضوع الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء من قبل النائب عبدالكريم الكندري، واستمعت اللجنة لوجهة نظر الحكومة الذي مثلها وزير العدل فهد العفاسي، مبينا أن وجهة النظر الحكومية تشير إلى ان محاور الاستجواب غير دستورية. وقال الشطي إن اللجنة حتى الآن لم تصل إلى قرار حول المذكرة الحكومية وستستكمل مهمة البحث والاستماع لوجهات النظر المتعددة ومناقشة هذه المذكرة الحكومية وفحصها. وأكد أن اللجنة ستنتصر في نهاية المطاف إلى الدستور والقانون، ولا يوجد لديها موقف مسبق تجاه الاستجواب والمعيار هو دستوري وقانوني يتم من خلال النقاش مع المستشارين للوصول إلى وجهة النظر الدستورية التي تخدم هذا الأمر.

